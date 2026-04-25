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¿Qué es el trastorno límite de la personalidad?

Los profesionales de la salud mental definen el trastorno límite de la personalidad como un patrón de inestabilidad en las relaciones, la autoimagen y las emociones de una persona.
Las personas con TLP tienden a hacer cosas sin pensar y a veces se involucran en actividades como relaciones sexuales de riesgo, abuso de sustancias o autolesiones, y a menudo, estas las llevan a buscar tratamiento.

Se calcula que el TLP afecta al 1,6 por ciento de la población; por lo tanto, los profesionales de la salud mental no lo consideran inusual.

| etiquetas: psicología , tlp , autoimagen
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