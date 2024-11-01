edición general
4 meneos
81 clics
Tras el bloqueo de los ganaderos franceses en la A63, dos conductoras desafían la prohibición y sufren un accidente [FR]

Tras el bloqueo de los ganaderos franceses en la A63, dos conductoras desafían la prohibición y sufren un accidente [FR]  

El lunes 15, alrededor de las 18:30, dos conductoras sufrieron un accidente en la autopista A63, entre las salidas 24 y 25 a la altura de Canéjan (Gironda). Las conductoras tomaron un tramo cerrado debido al bloqueo de la Coordination rurale 33, instalado desde la noche anterior para denunciar la política sanitaria del Gobierno en relación con la epidemia de dermatosis nodular. En la oscuridad total de la noche, la primera conductora no vio los montones de arena que se habían depositado en la carretera y se estrelló contra ellos a toda velo...

| etiquetas: accidente , bloqueo , autopista a63 , ganaderos franceses , dermatosis nodular
3 1 0 K 87 Sucesos
12 comentarios
3 1 0 K 87 Sucesos
#8 Pixmac
Las protestas en Francia son muy bestias. Colocar sacos o montones de tierra en plena carretera es peligroso por mucho que la Policía cierre la carretera.
0 K 20
aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro
#8 Si la carretera esta cortada, y nadie circula por ella, no hay peligro alguno para nadie
0 K 7
ostiayajoder #3 ostiayajoder *
Dir
0 K 8
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Quién cerró la carretera con esos sacos?
Mazón?
No lo creo.
0 K 7
ostiayajoder #4 ostiayajoder *
#2 la cortaron piquetes, la cerro la policia, se lo saltaron estas dos
4 K 35
Barney_77 #1 Barney_77
Que la culpa recaiga sobre los piquetes.
5 K 7
#5 Canijo
#1 "Las dos conductoras ignoraron las señales que prohibían el acceso a la entrada de la A63"
1 K 13
ostiayajoder #6 ostiayajoder *
#1 Q las conductoras se saltaran las señales de q la carretera estaba cortada desde el dia anterior no tiene importancia; cuando ves a trabajadores protestando por sus derechos y puedes criminalizarlos ahi estas.
2 K 18
Mecaguen #11 Mecaguen
#6 A lo mejor las señales no eran claras, entonces mejor echar la culpa a la policía por no haber bloqueado el paso.

Lo que sea con tal de no criminalizar a los trabajadores que eligieron esta forma tan peculiar de "protestar" por sus derechos. Un montón de arena en mitad de una carretera sin iluminación.

Bravo, chapeau!!
1 K 8
#7 VFR
Piquetes homicidas
1 K 0
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro
#7 No, conductoras suicidas
0 K 7
#12 VFR *
#10 ellas no pusieron trampas mortales en una carretera ni pusieron al vida de otros en peligro. Y no hablo solo de estas dos, si no de cualquiera que deba usar la carretera para una urgencia vital y muera porque unos descerebrados han decidido matar personas
0 K 7

menéame