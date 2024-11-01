Por qué las 'tradwives' no son nada 'trad' [ENG]

Más que una reliquia histórica, las amas de casa son una invención victoriana. El Museo Británico atesora una colección de tarjetas de visita anteriores, donde encontramos jugueteras, zapateras, plateras, o ebanistas. Tras la Revolución Industrial, se empezó a percibir a las mujeres trabajadoras como personas que descuidaban a sus familias y erosionaban el "tejido moral" de la sociedad. Esta retórica escondía el deseo de los hombres de reservar para sí los trabajos mejor remunerados.