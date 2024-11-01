Por qué las 'tradwives' no son nada 'trad' [ENG]

Más que una reliquia histórica, las amas de casa son una invención victoriana. El Museo Británico atesora una colección de tarjetas de visita anteriores, donde encontramos jugueteras, zapateras, plateras, o ebanistas. Tras la Revolución Industrial, se empezó a percibir a las mujeres trabajadoras como personas que descuidaban a sus familias y erosionaban el "tejido moral" de la sociedad. Esta retórica escondía el deseo de los hombres de reservar para sí los trabajos mejor remunerados.
| etiquetas: tradwives , historia económica , mujeres , época victoriana
Sí, haciendo bajar los salarios de esos trabajos que, según esos mismos usuarios, las mujeres rechazan activamente porque son demasiado penosos y "para eso no quieren igualdad".
Del mismo modo, lo que dice el articulo de las mujeres abandonando oficios, será con casi total seguridad porque se lo podían permitir.
Lo que sí que hace el feminismo es decir que convirtiéndote en esclava de una multinacional estarás "realizada", lo que es una evidente gilipollez, o lo sería en caso de que "realizada" significara algo.
Mi abuela materna, que murió con 96 años, y que con 89 cogió sus últimas naranjas del árbol.
En ese cuadro las mujeres se las ve recogiendo las espigas pequeñas que se han escapado de los haces de espigas que los hombres hacían mientras segaban, y que se ven en el fondo.
Y esto lo he vivido yo. Cogiendo las aceitunas los hombres las cogían del árbol, dando palos (cogerlas a mano no es efectivo si son para aceite, pero necesario si es para verdeo), y las mujeres y niños cogían… » ver todo el comentario
O Harkon vs Sumar
O Alcama vs cerebro funcional
O Delay vs Ayuso
¿Alguna prueba que sustente esta afirmación o sólo es lo que el autor supone que eso escondía?
Creo que ha sido una ida de olla del periodisto influido por sus prejuicios.
Eso de que "antes" (30s-60s) las mujeres no trabajaban lo habrán sacado del "cuentame" o algo...
y ya está todo explicado. ¿Ves como era fácil?
Para qué necesitas pensar si ya tienes una ideología.