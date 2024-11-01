Tómate en serio las amenazas de Trump de “hacerse con el control” de las elecciones [ENG]

El plan de Trump es un eco sombrío de una frase que a menudo se atribuye al dictador soviético Joseph Stalin: «No importa quién vote, sino quién cuenta los votos». También sirve para recordar que, pese a sus preocupaciones legítimas, los demócratas malinterpretaron el objetivo final de Trump. Él nunca quiso cancelar las elecciones de mitad de mandato de este año. ¿Para qué meterse en ese lío, si puede decidir directamente qué votos cuentan desde el principio?