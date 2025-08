Toldos verdes contra el calor: un arquitecto los cuestiona y los fabricantes responden

Aunque reconocen que los colores oscuros se calientan más que los claros, aseguran que los toldos de colores oscuros "no irradian calor al interior de los edificios a través del vidrio", ya que la energía infrarroja que emiten es de radiación infrarroja de onda larga (FIR), que no puede atravesar el acristalamiento. En cambio, explican, la radiación infrarroja de onda corta (NIR), procedente del sol, sí penetra fácilmente a través del vidrio si no se bloquea desde el exterior.