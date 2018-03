Todas las preguntas que Cristina Cifuentes sigue sin contestar

¿Fue a las clases del máster?, ¿por qué no ha aparecido todavía el trabajo fin de máster?, ¿por qué si había aprobado el TFM, se vuelve a matricular en noviembre de 2012?,¿cómo se pudo presentar si no tenía aprobadas todas las asignaturas?, ¿por qué no hay sello oficial ni registro del acta que ha presentado como prueba de que se examinó del TFM en el curso 2011/2012?, ¿qué relación tiene con Amalia Calonge, la funcionaria que le cambió la nota?, ¿quién dio la autorización para que la funcionaria cambiara la nota del trabajo?,¿quién era