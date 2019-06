Microsoft ha hecho algunos cambios en los últimos años que no creeríamos hace un tiempo. Uno de ellos ha sido su apertura hacia Linux, donde han llegado a integrar algunas de las distros más populares a través de WSL (Windows Subsystem for Linux). Gracias a esto, no es necesario tener que hacer dual boot para tener un sistema Windows y otro Linux, pudiendo gozar de las ventajas de ambos. Por ello, vamos a recopilar las distros que hay disponibles en Windows 10.