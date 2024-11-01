edición general
Los títulos universitarios que no serán considerados como “profesionales” por la administración Trump. Perderían beneficios educativos

Los títulos que la dependencia federal no considerarían profesionales son enfermería, asistentes médicos, fisioterapeuta, audiólogos, arquitectos, contadores, educadores y trabajadores sociales, sostienen medios locales. Incluso, también afectarían los títulos de ingeniería, maestría en administración de empresas, consejería, terapia y patología.

HeilHynkel
Con lo bien que funciona la sanidad en EEUU lo mejor es cortar el acceso a nuevos profesionales. Y la lista sigue, yo solo menciono la sanidad.

Lo dice el twet de dentro ... Un teólogo es profesional, pero una enfermera, no.
