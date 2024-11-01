Tinder y Zoom ofrecen escáneres oculares como «prueba de humanidad» para combatir la IA [ENG]

Tinder permitirá a los usuarios demostrar que son humanos y no robots mediante la incorporación de una avanzada tecnología de escaneo ocular a la aplicación, en un contexto de creciente preocupación por la inteligencia artificial. Los usuarios de la aplicación de citas, así como de otras plataformas importantes como el servicio de videollamadas Zoom, podrán escanear sus iris para obtener una insignia de «prueba de humanidad» que aparecerá junto a su perfil o su nombre.