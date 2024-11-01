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Tinder y Zoom ofrecen escáneres oculares como «prueba de humanidad» para combatir la IA [ENG]

Tinder permitirá a los usuarios demostrar que son humanos y no robots mediante la incorporación de una avanzada tecnología de escaneo ocular a la aplicación, en un contexto de creciente preocupación por la inteligencia artificial. Los usuarios de la aplicación de citas, así como de otras plataformas importantes como el servicio de videollamadas Zoom, podrán escanear sus iris para obtener una insignia de «prueba de humanidad» que aparecerá junto a su perfil o su nombre.

| etiquetas: tinder , zoom , escaneo ocular , prueba de humanidad
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3 comentarios
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ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
Me muero de ganas de inundar de datos biométricos y personales los metadatos de empresas multinacionales sin ningún tipo de ética.
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Urasandi #1 Urasandi
Mas datos biometricos gratis..
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#3 fzman
Por mucho sensor que le pongan, al final eso es una tira de bits, que puede ser generada por un software con las estadísticas que se deseen.
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menéame