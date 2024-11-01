'Thelma y Louise', Cannes y pisotear el legado del cine europeo

Dice Euronews “La fotografía, obra de Roland Neveu, muestra a las protagonistas Susan Sarandon y Geena Davis sobre su Ford Thunderbird descapotable y rinde homenaje al legado de la que se considera la primera road movie feminista del cine”. Aquí ya nos están insultando. Thelma y Louise, independientemente del silencio que han guardado Ridley Scott y su guionista Callie Khouri sobre el tema, tiene un antecedente más que evidente en Messidor, del director suizo Alain Tanner. Película rodada en 1978.