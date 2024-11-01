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'Thelma y Louise', Cannes y pisotear el legado del cine europeo

'Thelma y Louise', Cannes y pisotear el legado del cine europeo

Dice Euronews “La fotografía, obra de Roland Neveu, muestra a las protagonistas Susan Sarandon y Geena Davis sobre su Ford Thunderbird descapotable y rinde homenaje al legado de la que se considera la primera road movie feminista del cine”. Aquí ya nos están insultando. Thelma y Louise, independientemente del silencio que han guardado Ridley Scott y su guionista Callie Khouri sobre el tema, tiene un antecedente más que evidente en Messidor, del director suizo Alain Tanner. Película rodada en 1978.

| etiquetas: cine , messidor , alain tanner
2 1 0 K 27 cultura
2 comentarios
2 1 0 K 27 cultura
Cuñado #2 Cuñado
Es una pena que el autor, en vez de limitarse a homenajear a Messidor a colación de Thelma y Louise, se haya montado una ridícula diatriba en base a una frase sacada de una noticia de Euronews. Ridícula hasta el punto de llegar al mezquino nos están insultando.

¿A quiénes?
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#1 mam23
Con todos mis respetos, pero a este director suizo no lo conoce casi nadie y la maquinaria de Hollywood llega a cada rincon del planeta.
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menéame