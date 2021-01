Thedonald.win, el muladar trumpista, y la sedición capitolina

A sugerencia de mi amigo @Valandildeandunie hago aquí una breve recopilación de algunas cosas que han circulado por thedonald.win, la red social trumpista, el día de la sedición capitolina y los días anteriores. Los ejemplos que pongo son sólo unos pocos, y estoy seguro de que Valandil tendrá más sacados de otros muladares digitales.

¿Qué es The Donald? Esa página es un híbrido entre red social y agregador de noticias, una versión trumpiana de Reddit, lugar donde había un sub llamado TheDonald que fue baneado por la cantidad de mensajes de odio, antisemitismo, xenofobia, y demás. A raíz de eso, los trumpistas decidieron montar su propio Reddit donde pudieran tener su preciosa cámara de eco y en donde poder dedicarse a difundir libremente sus vomitivos mensajes.

En los días y semanas previos al 6 de enero, TheDonald era un completo hervidero. La gente que allí paraba estaba entusiasmada porque iban "a detener el robo", eran "patriotas" que iban a salvar a "Papi Trump" de una conspiración para desposeerle del poder en la que participaban el Partido Demócrata, Dominion, Smartmatic, las élites globalistas, el complejo industrial militar, el Vaticano, y muchísimos RINOs (Republicans In Name Only).

Los que crean que la sedición capitolina fue un ataque de falsa bandera de antifa y BLM para criminalizar a los trumpistas seguirán creyendo eso, dirán que los posts que voy a poner son cosa de infiltrados comunistas en TheDonald, pero la realidad es bien sencilla: ahí hay gente cargada de odio que estaba entusiasmada con la idea de tomar el Congreso para darle el poder a Trump.

Post de hace 2 días: ¿Y qué tal si tenemos un plan de acción para la siguiente vez que tomemos el Capitolio?

thedonald.win/p/11RhFY01yg/x/c/

Post de hace 2 días: Estamos en guerra civil. Creo que los patriotas superamos en número a la escoria liberal. Sólo ganarán si nos dejamos pisotear. Debemos luchar.

thedonald.win/p/11RhFUaZZE/we-are-in-a-civil-war-i-believe-/c/

Post del día antes de la insurrección: Mañana los patriotas tienen que arrancar simbólicamente las puertas del Congreso para mostrarles que no pueden dictarle a la gente desde su torre de marfil

thedonald.win/p/11Rh1XQqzy/patriots-need-to-symbolically-ta/c/

Post del mismo día: Cuando el Congreso traidor e ilegítimo certifique a los electores de Biden, ¿cuál es el Plan B?

thedonald.win/p/11Rh1U01HK/x/c/

Post del 4 de enero: Hará falta más que una ley del Congreso. La única manera de que ganemos el día 6/01 es que haya arrestos por traición antes del 6/01

thedonald.win/p/11ROGsQhIP/it-will-take-more-than-an-act-of/

Post de hace 7 días: Mientras los patriotas asaltan Washington D.C, nosotros asaltaremos el cielo y rezaremos en nombre de todos

thedonald.win/p/11ROGldhUE/while-patriots-storm-the-gates-o/

Post de hace 12 días: Si el día 6 el Congreso vota por Biden, ¿vamos a asaltar el edificio o qué?

thedonald.win/p/11RNy6eQat/so-on-the-6th-if-congress-votes-/c/

Post de hace 21 días: El día 6 de enero asaltaremos el Congreso y haremos rendir cuentas a los traidores

thedonald.win/p/11R4ubKyCe/on-january-6-we-storm-congress-a/c/