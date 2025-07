The Cult | The Sells Sanctuary [Directo Brixton 1984]  

The Cult fue una de las principales bandas que hicieron resurgir el hard rock en Inglaterra. La banda fue influenciada principalmente por el misticismo de The Doors y el estilo de las guitarras de hard rock de Led Zeppelin y AC/DC. La agrupación comenzó con un estilo rock gótico y post-punk, y fue evolucionando hacia el hard rock a partir del disco "Electric" (1987). The Cult tuvo varios éxitos en el Reino Unido a mediados de los 80's, como "She Sells Sanctuary”, "Rain", y "Revolution".