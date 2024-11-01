edición general
Una testigo de Emergencias revela que la víspera de la dana la Generalitat denegó recursos para vigilar caudales de barrancos

Una técnica asegura que los agentes medioambientales fueron denegados, culpa a los Bomberos de la retirada del barranco del Poyo y confirma que los datos del SAIH no son válidos para la protección civil

NPCMeneaMePersigue
Tenían el aviso de AEMET 6 días antes, plan de inundaciones activado ¿Qué pudo pasar? Bueno pues Juan Roig dijo "No hay que buscar culpables", Boluda (presidente de los empresarios) dijo "Hubiera dado igual avisar antes o después"

Esta gente que lo exculpa probablemente presionase para que no se hiciera nada

Tenéis las declaraciones en mis envíos
NPCMeneaMePersigue
Ni el día de antes, ni el día después. Que estamos centrados en ese día, pero los días de antes y las semanas posteriores son más de lo mismo

El Consorcio de Valencia reconoce que no movilizó a ninguno de los 900 bomberos forestales al día siguiente de la DANA www.meneame.net/story/consorcio-valencia-reconoce-no-movilizo-ninguno-

El bombero que medía el barranco del Poyo el día de la DANA: "Si Emergencias no nos hubiera retirado, podríamos haber avisado de la…   » ver todo el comentario
