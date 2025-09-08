Tesla y la eterna promesa del FSD, ¿qué pasó con la conducción autónoma total?

Si estás al tanto de la actualidad automovilística de Tesla en los últimos años, sabrás que la marca de Elon Musk ha publicitado a bombo y platillo su tecnología Full Self Driving (FSD) como una capaz de mover el vehículo por sí solo prácticamente siempre, sin necesidad de atención por parte del conductor. Esto, como se ha ido demostrando y que incluso ha traído a la marca norteamericana una serie de problemas legales, especialmente en Estados Unidos, está muy lejos de la realidad.