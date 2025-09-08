edición general
Tesla y la eterna promesa del FSD, ¿qué pasó con la conducción autónoma total?

Si estás al tanto de la actualidad automovilística de Tesla en los últimos años, sabrás que la marca de Elon Musk ha publicitado a bombo y platillo su tecnología Full Self Driving (FSD) como una capaz de mover el vehículo por sí solo prácticamente siempre, sin necesidad de atención por parte del conductor. Esto, como se ha ido demostrando y que incluso ha traído a la marca norteamericana una serie de problemas legales, especialmente en Estados Unidos, está muy lejos de la realidad.

Supercinexin #2 Supercinexin *
Tesla está alimentando a sus IAs ahora mismo con sus millones de usuarios en todo el mundo. Los que se creyeron que su teslita conduciría solo de la ciudad al pueblo y del puticlub a casa son simples marmolillos crédulos que han acabado siendo los betatesters de Musk. Sus coches jamás harán tal cosa, por muchísimos motivos es imposible a día de hoy y con las tecnologías actuales y las que están por venir de forma inmediata, pero eso a él le da igual porque ya sacará buenos rendimientos de esas IAs con otras cosas.
Peka #4 Peka
#2 Todos los clientes de Tesla han sido betatesters con dinero y han financiado los coches futuros de los pobres.
DORO.C #1 DORO.C
La gran mentira de Tesla. Sin redundancia jamás pasará de ser un nivel 2. Ya ni hablamos de hacerlo todo con cámaras.
masde120 #5 masde120 *
#1 Para los 4 que quedan con pensamiento crítico en esta web, se pueden encontrar cientos de videos en Youtube donde se prueba el robotaxi sin nadie al volante, lo pides en la app y viene a recogerte para llevarte a donde quieras por ejemplo en Austin, www.youtube.com/watch?v=We2ZD0-IXPM
Esto de votar comentarios ya que van en contra de la realidad es de locos. Espero que NADIE se fie de esta web decadente para informarse de nada.
También hay miles de videos de como el FSD lleva todos los dias a la gente al trabajo sin tocar el volante durante horas.
Incluso hay pruebas en Madrid www.youtube.com/watch?v=reTUYGEC26c , Amsterdam China y cientos mas
DORO.C #7 DORO.C
#5 Churras y merinas.
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #6 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#1 Es que si te crees cualquier promesa del mustio basicamente es que eres gilipollas, lleva 2 decadas vendiendo humo para seguir financiando sus empresas que pierden dinero a espuertas y fallan en todo lo que prometen, sin el gobierno usano salvandole el culo a starship ahora mismo estaria haciendo pajas en los baños de una estacion de autobuses para pagarse la ketamina.
azathothruna #3 azathothruna
Los chinos lo hacen mejor, y no lo pregonan tanto
Pero los colonizadores venden mas humo
