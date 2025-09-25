Un terremoto de magnitud 6,3 sacude Venezuela

Un terremoto de magnitud 6,3 se ha sentido la noche de este miércoles en la región occidental de Venezuela, así como en Caracas, el segundo después de uno de magnitud 5,4 registrado previamente, según ha alertado el Servicio Geológico Colombiano en la red social X. El movimiento telúrico ha sido a una profundidad superficial con epicentro en la localidad de Mene Grande, en el estado Zulia, al noroeste, una zona fronteriza con Colombia.