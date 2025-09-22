edición general
Terremoto de 4,3 en San Francisco (EEUU)

Se ha producido un terremoto de magnitud 4,3 en San Francisco

mariKarmo
Esperemos que solo sea un peíto.
Suleiman
Ahora Trump dira que es un castigo divino por ser demócratas.
silencer
allí debe de haber uno de estos todos los dias.
Allí una vez estabamos mi mujer y yo en el aeropuerto esperando el vuelo de vuelta a españa y nos fijamos q el liquido dentro del vaso de bebida se movia (como la gelatina en la pelicula parque jurasico), y nadie hizo amago ni aspaviento alguno.
Deben de estar muy acostumbrados
mariKarmo
#9 Estando en el Aeropuerto igual se movía por la vibración que un tipo de instalación así ya de por sí genera xD.
lameth
#9 Es la falla de San Andrés, que está dentro del Círculo de fuego. Se dice que están más jodidos que en Chile o Japón, porque no tienen terremotos grandes desde hace más de 100 años, pero el nivel de temblores es el mismo.
Metabarón
#9 Debe ser la tormenta, que está volviendo...
mariKarmo
#11 Que tengas temblorcitos cada día no quita que se les llame terremotos...... el nombre no va en función de tu experiencia personal, vamos, digo yo xD.

Que Bayoles sigue siendo un lago, aunque los suízos nos puedan decir que es un charco xD
lameth
#13 Es una broma recurrente entre chilenos.
mcfgdbbn3
Mejor que se libere la tensión poco a poco. :-P
pitercio
Menos mal que solo ha sido un temblorcillo, porque los cataclismos en el tercer mundo siempre terminan con cantidad de víctimas a las que nadie ayuda.
Arzak_
Castigo de nuestro señor Jesucristo por el sacrificio de apóstol Kirk :-x
azathothruna
Eso no califica como terremoto, apenas sismo.
crob
#2 Aun así, el propio instituto peruano concuerda con la Real Academia Española en que, pese a esas diferencias coloquiales, todos los términos pueden ser considerados sinónimos y usados de forma indiferente en el lenguaje habitual y profesional.
www.nationalgeographic.com.es/ciencia/temblor-terremoto-y-sismo-cual-e
mariKarmo
#2 Gracias, Doctor.
Lusco2
#4 Buf! que no sea nada
lameth
#4 Nop. Te lo dice un chileno, eso solo es un temblorcito.
