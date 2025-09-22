·
Terremoto de 4,3 en San Francisco (EEUU)
Se ha producido un terremoto de magnitud 4,3 en San Francisco
etiquetas
terremoto
san francisco
actualidad
18 comentarios
#5
mariKarmo
Esperemos que solo sea un peíto.
3
K
63
#14
Suleiman
Ahora Trump dira que es un castigo divino por ser demócratas.
1
K
26
#9
silencer
allí debe de haber uno de estos todos los dias.
Allí una vez estabamos mi mujer y yo en el aeropuerto esperando el vuelo de vuelta a españa y nos fijamos q el liquido dentro del vaso de bebida se movia (como la gelatina en la pelicula parque jurasico), y nadie hizo amago ni aspaviento alguno.
Deben de estar muy acostumbrados
1
K
24
#10
mariKarmo
#9
Estando en el Aeropuerto igual se movía por la vibración que un tipo de instalación así ya de por sí genera
.
1
K
28
#12
lameth
#9
Es la falla de San Andrés, que está dentro del Círculo de fuego. Se dice que están más jodidos que en Chile o Japón, porque no tienen terremotos grandes desde hace más de 100 años, pero el nivel de temblores es el mismo.
1
K
23
#16
Metabarón
#9
Debe ser la tormenta, que está volviendo...
0
K
8
#1
Milmariposas
Mejor este enlace
www.latimes.com/california/story/2025-09-22/earthquake-shakes-san-fran
0
K
15
#13
mariKarmo
*
#11
Que tengas temblorcitos cada día no quita que se les llame terremotos...... el nombre no va en función de tu experiencia personal, vamos, digo yo
.
Que Bayoles sigue siendo un lago, aunque los suízos nos puedan decir que es un charco
0
K
15
#15
lameth
#13
Es una broma recurrente entre chilenos.
0
K
10
#6
mcfgdbbn3
Mejor que se libere la tensión poco a poco.
0
K
13
#18
pitercio
*
Menos mal que solo ha sido un temblorcillo, porque los cataclismos en el tercer mundo siempre terminan con cantidad de víctimas a las que nadie ayuda.
0
K
12
#17
Arzak_
Castigo de nuestro señor Jesucristo por el sacrificio de apóstol Kirk
0
K
11
#2
azathothruna
Eso no califica como terremoto, apenas sismo.
0
K
5
#3
crob
*
#2
Aun así, el propio instituto peruano concuerda con la Real Academia Española en que, pese a esas diferencias coloquiales, todos los términos pueden ser considerados sinónimos y usados de forma indiferente en el lenguaje habitual y profesional.
www.nationalgeographic.com.es/ciencia/temblor-terremoto-y-sismo-cual-e
1
K
21
#4
mariKarmo
#2
Gracias, Doctor.
2
K
35
#7
Lusco2
#4
Buf! que no sea nada
2
K
37
#8
mariKarmo
#7
3
K
35
#11
lameth
#4
Nop. Te lo dice un chileno, eso solo es un temblorcito.
0
K
10
