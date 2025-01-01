edición general
Terraplanistas en un crucero (ENG)

Durante mucho tiempo hemos considerado a los seres humanos como los animales más racionales. Pero, como señaló el erudito Bertrand Russell, pasamos nuestras vidas buscando pruebas de esa afirmación y encontramos muy pocas. Por el contrario, encontramos pruebas mucho más convincentes de nuestra tendencia al autoengaño. Culpa a los demás de tus errores, racionaliza a posteriori y tomas decisiones impulsivas incluso cuando la paciencia te reportaría mejores resultados.

#1 Leon_Bocanegra
Que lleven cuidado no se les caiga el barco por el borde de la tierra
victorjba #2 victorjba
Si se hunde no me hará mucha pena. Salvo por los pobres marineros, qué cruz tener que soportar a semejante panda de gilipollas.
MisturaFina #3 MisturaFina
Solo somos la especie mas soberbia y engreida del planeta. Todo lo demas viene despues.
