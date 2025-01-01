Terraplanistas en un crucero (ENG)

Durante mucho tiempo hemos considerado a los seres humanos como los animales más racionales. Pero, como señaló el erudito Bertrand Russell, pasamos nuestras vidas buscando pruebas de esa afirmación y encontramos muy pocas. Por el contrario, encontramos pruebas mucho más convincentes de nuestra tendencia al autoengaño. Culpa a los demás de tus errores, racionaliza a posteriori y tomas decisiones impulsivas incluso cuando la paciencia te reportaría mejores resultados.