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Terence Tao es el mejor matemático del mundo: ha reconocido que está usando la IA para resolver uno de los Problemas del Milenio

Terence Tao es el mejor matemático del mundo: ha reconocido que está usando la IA para resolver uno de los Problemas del Milenio

Terence Tao no cree que la IA acabe sustituyendo a los investigadores; sostiene que en realidad es una herramienta muy valiosa que permite a los matemáticos dejar atrás la investigación individual y colaborar en proyectos mucho más grandes y ambiciosos. Y predica con el ejemplo. De hecho, ha introducido Lean en su flujo de trabajo diario. Esta herramienta es un asistente de demostraciones y un lenguaje de programación diseñado para verificar los razonamientos matemáticos y comprobar que son totalmente correctos.

| etiquetas: terence , matemático , mundo , reconocido , usando , ia , resolver , problema
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4 comentarios
6 2 0 K 86 tecnología
#1 woke
El objetivo final de la IA es no ser una herramienta, si lo acabara siendo sería un fracaso.
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#2 dsj
Ya verás cunado descuenta sus alucinaciones...
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#4 dsj
#3 si tú lo dices....
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menéame