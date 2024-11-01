Terence Tao es el mejor matemático del mundo: ha reconocido que está usando la IA para resolver uno de los Problemas del Milenio

Terence Tao no cree que la IA acabe sustituyendo a los investigadores; sostiene que en realidad es una herramienta muy valiosa que permite a los matemáticos dejar atrás la investigación individual y colaborar en proyectos mucho más grandes y ambiciosos. Y predica con el ejemplo. De hecho, ha introducido Lean en su flujo de trabajo diario. Esta herramienta es un asistente de demostraciones y un lenguaje de programación diseñado para verificar los razonamientos matemáticos y comprobar que son totalmente correctos.