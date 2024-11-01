edición general
5 meneos
6 clics
Un tercio de los niños malagueños no son atendidos por pediatras en su centro de salud

Un tercio de los niños malagueños no son atendidos por pediatras en su centro de salud

La asociación AndAPap reitera su denuncia sobre las carencias, precisa que la situación es peor en el interior de la provincia y reclama "una solución urgente".

| etiquetas: tercio , niños , málaga , sin , atender , pediatras , centro , salud
4 1 0 K 65 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 65 actualidad
#1 Joroñas
La sanidad del #TroleroBonilla
2 K 48

menéame