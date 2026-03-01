Los tentáculos de Palantir en Europa

Varios Estados europeos utilizan las herramientas de análisis de datos de esta empresa estrechamente vinculada a la Administración Trump para gestionar información militar, policial o del sistema de salud. La inteligencia artificial reduce “el poder económico” de “votantes de los demócratas con educación superior, normalmente mujeres” y aumenta el de “votantes de clase trabajadora con formación profesional, normalmente hombres”, declaró recientemente Alex Karp, CEO de Palantir, en lo que intentó hacer pasar por preocupación...