El "tenso clima político de EEUU" provoca la cancelación de un 'Assassin's Creed' en el que un exesclavo se enfrentaba al Ku Klux Klan

El próximo proyecto de Ubisoft Quebec, desarrolladora detrás de Assassin's Creed Odyssey y Assassin's Creed Shadows, se habría cancelado por motivos políticos, pues se trataba de un juego de la saga de asesinos protagonizado por un exesclavo que se enfrentaba al Ku Klux Klan.

Spirito #1 Spirito
Tenso clima político, dice... y están todos armándose hasta los dientes. xD
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
#1 eso es un miercoles cualqueira en USA xD
DarthMatter #5 DarthMatter *
¿Y para cuando una versión con un palestino enfrentándose a invasores sionazis genocidas?
(Luchar contra asesinos de niños y bebés indefensos no creo que moleste a nadie).
Mangione #2 Mangione
Ubisoft ya era una castaña. Ahora más aun.
hazardum #4 hazardum *
Esta saga se perdió hace mucho, cuando dejo el argumento original de los templarios y los mejores para mi fueron los de Ezio Auditore, ahora son solo pastiches en épocas distintas, algunos mejores que otros, eso si.

Si ahora intentasen sacar el Far Cry 5, lo mismo lo cancelaban tambien.
