El "tenso clima político de EEUU" provoca la cancelación de un 'Assassin's Creed' en el que un exesclavo se enfrentaba al Ku Klux Klan

El próximo proyecto de Ubisoft Quebec, desarrolladora detrás de Assassin's Creed Odyssey y Assassin's Creed Shadows, se habría cancelado por motivos políticos, pues se trataba de un juego de la saga de asesinos protagonizado por un exesclavo que se enfrentaba al Ku Klux Klan.
| etiquetas: assesin , creed , cancelacion , kuklux , klan , esclavos , usa
(Luchar contra asesinos de niños y bebés indefensos no creo que moleste a nadie).
Si ahora intentasen sacar el Far Cry 5, lo mismo lo cancelaban tambien.