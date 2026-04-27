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Tensión entre Ucrania e Israel por un buque con grano "robado": Kiev amenaza con consecuencias

Tensión entre Ucrania e Israel por un buque con grano "robado": Kiev amenaza con consecuencias

Kiev ha advertido a Israel de una posible crisis diplomática si las autoridades permiten atracar y descargar un buque que transporta grano presuntamente robado en territorios ucranianos ocupados por Rusia. Las tensiones entre Ucrania e Israel han aumentado después de que Kiev tratara de impedir que un buque que transporta grano presuntamente robado en territorios ocupados por Rusia atraque y descargue en el puerto de Haifa.

| etiquetas: grano , robado , ucrania , israel , rusia
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5 comentarios
8 1 0 K 113 actualidad
#2 pascuaI
Israel deja Gaza como un erial. Gobierno de Ucrania: qué maravilla, ¡ojalá nosotros pudiésemos hacer lo mismo con Rusia!
Israel recibe un cargamento ruso de grano ucraniano. Gobierno de Ucrania: inaceptable, ¡esto es una absoluta falta de moralidad!
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#2 a ver si me queda claro:

Rusia invade Ucrania, allí recolecta grano que se lo vende a Israel (¿no hay sanciones ni embargos?), que a su vez ocupa Gaza, Cisjordania y Líbano.

Y Ucrania protesta porque Israel hace negocios con Rusia con mercancía de territorios ocupados.
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#5 omega7767
#4 y yo pensé que Rusia no se llevaba con Israel como para estar vendiéndole grano robado
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kevers #3 kevers
Ay Ucrania que te quedas sin ir a Eurovisión este año.
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menéame