Tengo que enseñar esto, no puedo aguantarme

Video de Nazaret Martín sobre los incendios forestales

enochmm
Persona sin formación ambiental/forestal exponiendo su hipótesis sobre los incendios haciendo una falacia de generalización apresurada.
Y además expone como solución acabar con toda la vegetación que no sean árboles, cargándose el ecosistema. Y dejar de espacios sin gestionar sólo pequeñas zonas.


Nota 1: Los pinos por mucho que no nos gusten no se puede decir que sea una especie invasora.
Nota 2: Una plantación de pinos no es un bosque.
duende
#2 "expone como solución acabar con toda la vegetación que no sean árboles, cargándose el ecosistema" , no se que vídeo has visto, pero no es este.
enochmm
#3 Te lo pongo con el minutaje y según su visión:  media
frankiegth
#7. Entiendo que los animales eliminan el matorral que debe ser lo que ayuda a que los incendios se extiendan facilmente, no entiendo bien qué problema planteas. En esa "visión" los animales que pastan forman parte del ecosistema, además los animales van cambiando de zona y evidentemente vuelven a brotar plantas en las zonas limpias de matorral. Esa foto con el "BIEN" es temporal.
enochmm
#11 El ecosistema no está completo sin esos "matorrales incendiables", cumplen funciones específicas y necesarias.
frankiegth
#13. Bien, pero en las olas de calor del verano es conveniente reducir en la medida de lo posible mucho de ese matorral que posteriormente volverá a crecer sin problemas.
duende
#7 Si, pero te estás olvidando de esta parte
youtu.be/5JKdnLDtYSg?t=405
sotillo
#2 Tu tienes tu parte de razón y ella la suya y mucha, habla de lo que conoce y la rodea, sabe lo que quiere y no va desencaminada en que entre todos se pueden hacer cosas y luego están esos pocos que tanto daños hacen a todos
tul
#2 la variedad de pinos que se usa para explotar el monte de autoctona no tiene nada
enochmm
#8 No lo sé, porque no sé dónde está grabado el vídeo. Pero igualmente es que "invasora" y "autóctona" no son términos contrarios.
Lyovin81
#2 Vale, vale. Me toca a mí. Vivo y trabajo en la misma zona que esta mujer, tanto su tío como ella son muy conocidos aquí y son, efectivamente, un par de bocachanclas. Pero en este caso la mujer esta tiene una parte de razón.

Da la casualidad de que soy bombero forestal. Es de los pocos sitios donde existe la figura: entramos por oposición, tenemos conocimientos sólidos sobre combustibles forestales, comportamiento del fuego, meteorología, etc. Al menos yo me lo tomé en serio y creo,…   » ver todo el comentario
Leon_Bocanegra
Fíjate, justo lo que decía Pablo Fernández de podemos. Que la ganadería extensiva era necesaria para evitar incendios.
dark_soul
No soy muy fan de esta joven pero describe como se crearon las dehesas en Extremadura para la cria en extensivo. Si alguien no ha visto como es una dehesa son terrenos que han sido transformados durante décadas por el hombre para la ganadería en extensivo y funcionan muy bien
Asnaeb
La cuñada patria habló.
mstk
Con su solución llevas a la extinción a la mitad de la fauna de la península ibérica.
