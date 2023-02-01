edición general
30 meneos
53 clics
Tellado, sobre la muerte de Charlie Kirk: "¿Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas?"

Tellado, sobre la muerte de Charlie Kirk: "¿Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas?"

Los usuarios de redes sociales le han recordado casos en los que la ultraderecha ha asesinado a jóvenes antifascistas como el de Carlos Palomino o Guillem Agulló. También el de Lucrecia Pérez, la mujer dominicana asesinada por neonazis en 1992

| etiquetas: tellado , charlie kirk , ultraderecha , pp
27 3 0 K 442 politica
41 comentarios
27 3 0 K 442 politica
Comentarios destacados:            
Milmariposas #1 Milmariposas
Ningún día sin la parida del partido podrido :palm:
9 K 139
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#1 Relacionada: “No entréis al trapo”: el PP ordena contención a sus diputados xD

www.meneame.net/story/no-entreis-trapo-pp-ordena-contencion-diputados
5 K 92
elGude #23 elGude
#1 ni en usa saben nada del tirador, pero ya están asumido que es de izquierdas.
1 K 24
Chinchorro #5 Chinchorro
Ya ha pasado, Tellado. Varias veces.
7 K 95
ur_quan_master #2 ur_quan_master *
Pasaría que en los juzgados se activaría el fachapass.
De nuevo.
5 K 78
#4 Deperdidos
De nueva la falsa equiparación de igualar promover el racismo, el odio, la homofobia y el ataque a los derechos humanos con hacer todo lo contrario.
4 K 69
Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
Ya abortaron un intento de un hdp de Vox que tenía armas e intenciones de cargarse a Pedro Sánchez.

elpais.com/espana/2025-07-08/el-supremo-confirma-la-condena-de-8-anos-

Supongo que el monguer este lo habrá referido en su arenga para borregos, ¿verdad?
3 K 45
meroespectador #3 meroespectador *
¿El nombre de Carlos Palomino le suena de algo?.
Me llama la atención que no mencione a los dos legisladores demócratas de Minnesota que mato un extremista en Julio.
3 K 31
ElenaCoures1 #15 ElenaCoures1
No es algo que ocurre con frecuencia
Carlos palomino en el 2007 #3

No es como cuando algunos etarras ponían bombas para matar a cualquiera y extender el terror con regularidad
0 K 7
comunerodecastilla #27 comunerodecastilla
De sobra sabes tú que pasaría, trepa hijo de puta, lo mismo que paso después de "la transición", nada de nada.

23 de enero de 1977. Arturo Ruiz resultó muerto por disparos de pistola en el transcurso de una manifestación pro amnistía. Los acusados, Jorge Cesarski e Ignacio Fernández Guaza, habían mantenido relaciones con el partido Fuerza Nueva.

24 de enero de 1977. Cinco muertos y varios heridos en el atentado cometido en el despacho laboralista de la calle de

…   » ver todo el comentario
1 K 28
mariKarmo #20 mariKarmo *
Esta gente no tiene propuestas para el país. Eso ya lo sabéis, no?

Luego que si el CIS. Si es que lo dejáis muy fácil.......
1 K 28
#21 Deperdidos *
#18 A ver, que me da igual la autoría. El chaval estaba en contra de la empatía porque era woke y defendía que las muertes por armas de fuego son pecata minuta por la libertaz. Pues 0 empatía, que era lo que quería, y mala suerte porque estaba vez no le tocó a otros el precio de que centenares de millones de americanos vayan armados.
Mientras morían otros se la sudaba, pues tal día hará un año.
1 K 24
Findeton #25 Findeton
#21 Eso es como decir que si estás a favor de los coches aunque haya muertes de tráfico, si mueres en un accidente de tráfico entonces no habría que sentir empatía o pena por ti.
0 K 10
#29 Deperdidos
#25 Yo siento empatía por el sufrimiento de cualquier ser humano.

Es tu amigo sociópata el que decía que no soportaba ese concepto.
x.com/rubengherrera/status/1965918968025428073?t=S_w2iZGdsdyuSltY3sXpa
0 K 14
Findeton #31 Findeton
#29 Oh, critica la palabra empatía y dice que es mejor la palabra simpatía. Debe ser que entonces está bien que una persona al parecer trans y anti-fascista le asesinara?
0 K 10
#33 frutosm
#25 Claro, los coches se usan para defenderse de osos polares y de la reina de Inglaterra...
0 K 7
Cehona #9 Cehona
Que le dejarian huir al extranjero, para trabajar para la Policia nacional.
Yolanda González, asesinada por el terrorismo fascista.:

aldescubierto.org/2023/02/01/yolanda-gonzalez-asesinada-por-el-terrori

es.m.wikipedia.org/wiki/Yolanda_González
0 K 16
#11 Suleiman
Habla para sus acólitos igual de listos...
0 K 13
Veelicus #12 Veelicus
Pues nada, sino que se lo pregunten a la familia de Santiago Brouard
0 K 12
OCLuis #16 OCLuis
Que serías inmensamente feliz Tellado, porque tu sueño y el de todos tus mafiosos compañeros se habría cumplido finalmente.
0 K 12
makinavaja #17 makinavaja
Como se nota que Tellado no vivió la "modélica" transición, ni los primeros años de democracia... debería ver algún documental al menos para conocer su historia... :troll: :troll: :troll: :troll:
0 K 12
mente_en_desarrollo #32 mente_en_desarrollo
#26 Pensaba que no.

Pero la cutrez de las pegatinas, da mucha credibilidad a esa teoría.

Y lo dicho, dividía a los maga, por lo que no es tan descabellado.
Ya sabes eso de que por orden de peligrosidad hay enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido.
0 K 12
Findeton #34 Findeton
#32 Para ser más concretos, no son pegatinas, son grabados en el cartucho.
1 K 22
mente_en_desarrollo #39 mente_en_desarrollo
#34 Nuevamente, gracias por la info.

Eso sí es un poco irrelevante, pero la info siempre hay que agradecerla.
1 K 22
Findeton #41 Findeton
#40 Ya veremos, por ahora la info que va saliendo (según fuentes confidenciales del DOJ) es que los cartuchos tenían grabados trans y anti-fascistas. Ojalá arresten a la persona y puedan comprobar los motivos.
0 K 10
Findeton #8 Findeton
Según fuentes confidenciales del DOJ (con captura de pantalla de la web del DOJ), se ha recuperado el arma y hay vídeos del tirador huyendo. Los cartuchos tendrían pegatinas trans y antifascistas.

x.com/scrowder/status/1966118431511433267
0 K 10
#10 Deperdidos
#8 y un cassette de la orquesta mondragon en la furgo.
1 K 30
Findeton #18 Findeton
#10 #13 Y cuando no tenéis argumentos, pues soltáis la tontería. Yo simplemente doy datos y pongo la fuente.
0 K 10
fareway #13 fareway
#8 ¿Han encontrado una cassette de La Orquesta Mondragón?
0 K 15
mente_en_desarrollo #19 mente_en_desarrollo
#8 Gracias por la info.

Tenía dudas si habría sido un activista de izquierdas por ser un panfletero maga o si era un ataque de falsa bandera, ya que Kirk tenía opiniones muy diferentes a la Casa Blanca en temas como Ucrania e Israel.

Ahora lo tengo claro, falsa bandera para que no divida a los maga.

Intenta imitar a Luigi Maglione, pero lo hace a lo cutre (en vez del mensaje claro, pone pegatinas) y en vez de ir contra el poder económico (que es el mismo independientemente de quien tenga el poder político), va contra un político.

Y eso, casualmente un panfletero maga que no sigue la corriente principal maga y genera división.
0 K 12
Findeton #26 Findeton
#19 :tinfoil: Es todo una conspiración no?
0 K 10
#22 diablos_maiq
#8 confidenciales... xD xD xD
0 K 10
#35 frutosm
#8 fake news
0 K 7
Findeton #38 Findeton
#35 Ya te gustaría.
0 K 10
#40 frutosm
#38 ya te gusta a tí las gilipolleces que salen en ese hilo. Este tío era un sinvergüenza, vete a saber quién y por qué chanchullo le han matado.
0 K 7
HAL9K #36 HAL9K
#8 Pone "inscripciones" no "pegatinas".
0 K 11
Findeton #37 Findeton
#36 Correcto, son inscripciones, no pegatinas.
0 K 10
#24 PerritaPiloto
Tellado, ¿te suenan la Triple A o el BVE?
0 K 9
#14 endy *
Polari-polarización
De discurso barato
Polari-polarización
Divide y da mandato
0 K 7
Veo #28 Veo *
Porque que ultraderechistas hayan asesinado a activistas de izquierdas es algo que nunca ha pasado en España, nunca jamás se ha asesinado a abogados laboralistas en un despacho en Atocha... ni se ha creado un grupo terrorista desde el propio estado que secuestrara y asesinara a independentistas abertzales...
0 K 6

menéame