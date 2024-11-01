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Televisiones autonómicas: un tsunami de protestas contra el control político y la externalización de servicios

Televisiones autonómicas: un tsunami de protestas contra el control político y la externalización de servicios

Los comités de empresa de 14 cadenas públicas se reúnen en Sevilla para hacer un frente común ante la creciente manipulación informativa y la creación de redacciones paralelas en los entes regionales.

| etiquetas: televisiones , autonómicas , protestas , control , político , externalización
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9 comentarios
13 3 0 K 150 actualidad
makinavaja #3 makinavaja
Falta la de Aragón, que desde que hay gobierno del PP se ha convertido en el NODO, mostrando las excelencias del caudillo Azcón y de la alcaldesa de Zaragoza....
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sotillo #5 sotillo
#3 Todas las del pp, no falla ni una
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sotillo #4 sotillo
La única que funciona, no como con Zapatero pero por que siguen los fachas dentro
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Paracelso #2 Paracelso
Cierto, todos sabemos que la televisión pública no manipula, que Telemadrid no ha manipulado nunca, y que en Andalucía cada vez que hay algún conflicto no hay un especial de La Copla de Villaunlado del Monte... o que en TV3 si algo salpica a la Generalitat ya están prestos a montar un especial de las Tradiciones del Caganet...
En definitiva, que esto de la manipulación política es nuevo...
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#6 luckyy
Ahora es cuando el subnormal-analfabeto de Figaredo sale y habla de entrar con lanzallamas en las TVs autonómicas controladas por la carcunda.
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#7 luckyy
El estar desmintiendo las constantemente las mentiras y bulos de la derecha no quiere decir que esté controlada por Pedro Sanchez. A ver si tu ingenuidad te hace creer las ironías de Broncano
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#9 Mutiko30
Yo, viendo la foto y leyendo el titular... y veo que lo que quieren los trabajadores de EITB es negociar el convenio colectivo, algo lógico, no entiendo lo de la externalización.
Luego veo que el de LAB, sindicato de Bildu, se queja del control político. Que es el control político? Que no digan lo que tu quieres? que tu sesgo no sea el predominante? Y aun asi, los pocos que vemos la ETB1, sabemos que el sesgo no es del PNV precisamente, he Maddalen Iriarte? (guiño, guiño) .
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founds #8 founds
Pero seguís viendo la tele?? ?(
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strike5000 #1 strike5000
Me parece perfecto, pero creo que se quedan cortos. Deberían incluir a la televisión estatal.
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menéame