Televisiones autonómicas: un tsunami de protestas contra el control político y la externalización de servicios

Los comités de empresa de 14 cadenas públicas se reúnen en Sevilla para hacer un frente común ante la creciente manipulación informativa y la creación de redacciones paralelas en los entes regionales.
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En definitiva, que esto de la manipulación política es nuevo...
Luego veo que el de LAB, sindicato de Bildu, se queja del control político. Que es el control político? Que no digan lo que tu quieres? que tu sesgo no sea el predominante? Y aun asi, los pocos que vemos la ETB1, sabemos que el sesgo no es del PNV precisamente, he Maddalen Iriarte? (guiño, guiño) .
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