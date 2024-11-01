Televisión: del morbo de hablar con asesinos al morbo de entrevistar a suicidas

En el periodismo digital, pasada cierta cantidad de meses en el tajo, la tendencia a no saber ni lo que se hace, ni lo que se sube, ni leerse nada ni entender a qué se le da control+C control+V es igual a uno. Y no es culpa de los curritos, he visto tanto el fenómeno que lo considero más una enfermedad profesional o un síntoma de redacciones viciadas por una rutina plúmbea.
| etiquetas: perez , morbo , quintero , skins , cocaina
El artículo habla de muchas otras cosas, especialmente interesante es la comparación de la entrevista de Jesús Quintero a un skin en la cárcel y sus palabras con la situación actual.
Creo que es la segunda o tercera vez que envío algo de este hombre, pero es tan raro encontrarse a alguien en el periodismo actual que escriba bien y diga cosas interesantes.