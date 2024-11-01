edición general
Televisión: del morbo de hablar con asesinos al morbo de entrevistar a suicidas

En el periodismo digital, pasada cierta cantidad de meses en el tajo, la tendencia a no saber ni lo que se hace, ni lo que se sube, ni leerse nada ni entender a qué se le da control+C control+V es igual a uno. Y no es culpa de los curritos, he visto tanto el fenómeno que lo considero más una enfermedad profesional o un síntoma de redacciones viciadas por una rutina plúmbea.

estreñido
He elegido esa entradilla porque es una frase que creo que resume el estado del periodismo hoy en día.

El artículo habla de muchas otras cosas, especialmente interesante es la comparación de la entrevista de Jesús Quintero a un skin en la cárcel y sus palabras con la situación actual.

Creo que es la segunda o tercera vez que envío algo de este hombre, pero es tan raro encontrarse a alguien en el periodismo actual que escriba bien y diga cosas interesantes.
