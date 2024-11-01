La televisión de Eslovenia programará una semana temática sobre Palestina en sustitución de Eurovisión 2026

La televisión pública de Eslovenia está dando mucho que hablar por una llamativa decisión sobre sus contenidos. Después de convertirse en uno de los cinco países en retirarse por la polémica participación de Israel, la RTVSLO eslovena emitirá una programación especial dedicada a Palestina durante las fechas señaladas de la próxima edición del Festival de Eurovisión. Esta programación temática llevará el título de Voces de Palestina y se emitrá del 10 al 20 de mayo, coincidiendo con la celebración de la 70ª edición del certamen musical.