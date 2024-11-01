Un técnico de Hacienda destroza el discurso anti impuestos de un joven del PP: “Hablemos con rigor”

El debate sobre los impuestos volvió este sábado a laSexta Xplica después de la polémica intervención de Jon Echevarría, joven afiliado del PP, en el programa del pasado 19 de abril. Entonces, el invitado defendió que el Gobierno de Pedro Sánchez había sometido a los ciudadanos a un “infierno fiscal” y aseguró que los trabajadores habían perdido poder adquisitivo mientras pagaban más impuestos y cotizaciones. Una semana después, Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, respondió a aquellos datos en el mismo programa.