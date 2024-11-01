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Un técnico de Hacienda destroza el discurso anti impuestos de un joven del PP: “Hablemos con rigor”

Un técnico de Hacienda destroza el discurso anti impuestos de un joven del PP: “Hablemos con rigor”

El debate sobre los impuestos volvió este sábado a laSexta Xplica después de la polémica intervención de Jon Echevarría, joven afiliado del PP, en el programa del pasado 19 de abril. Entonces, el invitado defendió que el Gobierno de Pedro Sánchez había sometido a los ciudadanos a un “infierno fiscal” y aseguró que los trabajadores habían perdido poder adquisitivo mientras pagaban más impuestos y cotizaciones. Una semana después, Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, respondió a aquellos datos en el mismo programa.

| etiquetas: joven , pp , discurso , anti impuestos , respuesta , tecnico , hacienda
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7 comentarios
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Moderdonia #1 Moderdonia *
-¡Os odio!, ¿por qué me pusisteis este nombre, mamá?
-¿Clickbait?
-Sí.
-La respuesta te sorprenderá.
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obmultimedia #2 obmultimedia
el Pocoyó del PP haciendo el ridículo, da igual cuando leas esto.
4 K 62
#5 encurtido *
El término "infierno fiscal" es subjetivo. Tanta razón lleva el que lo dice como el que dice lo contrario.

Si lo que ha dicho el chaval es que se ha subido el IRPF, es incorrecto. El IRPF lleva siendo el mismo desde hace mucho y apenas ha cambiado cuando se incluyó el tramo del 47% al principio del gobierno tras la moción a Rajoy (2018 ó 2019). Con los otros tramos podemos llevar 15 años sin cambios.

Pero esta frase "los trabajadores habían perdido poder adquisitivo mientras

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2 K 26
#6 konde1313
#5 ¿Y el problema es que no se ha deflactado el IRPF o que no se ha compensado el IPC en los salarios? Porque, oigan, los beneficios empresariales están disparados… aquello de las copas rebosantes que enseñan los capitalistas.
0 K 12
#3 wai
Vale, no todos los que tienen la misma renta pagan los mismos impuestos. Ok, entendido.

Ahora, se podrían ilustrar las diferencias con datos?
2 K 25
alfre2 #4 alfre2
A mí me devuelven ahora en el IRPF muchísimo más que en el 2019. ¿A ti no?
1 K 14
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
Sensacionalista, el propio presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda reconoce que para el tramo fiscal del que habla el chaval el IRPF se ha incrementado un 60%
0 K 12

menéame