Tailandia exige a los funcionarios utilizar las escaleras y trabajar desde casa para ahorrar energía
El gobierno tailandés ha instado a los funcionarios públicos a implementar medidas de ahorro de energía en medio de la restricción del suministro energético debido al conflicto en el Medio Oriente.
actualidad
JackNorte
Vas a trabajar desde casa no porque sea mas comodo sino para que no gastes, recomiendo a todos los que quieran coger ese camino que busquen la forma de incrementar su gasto energetico si quieren teletrabajo si es posible y recomendable para su puesto.
O que la empresa les pague el desplazamiento como condicion.
sliana
lo de utilizar las escaleras es para ahorrar energia. lo de trabajar desde casa, para que la energia que utilicen se la pague cada uno. normalmente te compensa por lo que te ahorras en transporte, pero al que vaya andando a trabajar no le dan un baht.
