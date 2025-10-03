Las tácticas que utiliza un grupo de migrantes en EE.UU. para burlar las redadas del gobierno de Trump

Un grupo de WhatsApp. Una inmigrante de Brasil comparte un video tutorial sobre el lenguaje de señas, seguido de una nota de voz con una petición insólita: "No hablen más en público". Ese consejo fue uno de los muchos que circularon entre los usuarios del grupo, muchos de ellos inmigrantes indocumentados, como una forma de evitar llamar la atención de los agentes de inmigración de Estados Unidos que han llevado a cabo numerosos arrestos de extranjeros desde que el presidente Donald Trump regresó al poder.