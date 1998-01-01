Suumit Shah, empresario, despide al 90% de su plantilla y la sustituye por sistemas de IA: los resultados son para preocuparse

La IA consiguió mantener un tiempo de respuesta inmediata de llamada, mientras que antes rondaba los dos minutos. Esto se debe a que el sistema inteligente puede llegar a responder hasta 200 chats en vivo de manera simultánea. Respecto al tiempo de resolución de problemas se redujo de de dos horas y trece minutos a tan solo un promedio de tres minutos con doce segundos por cada una de las acciones.