Suumit Shah, empresario, despide al 90% de su plantilla y la sustituye por sistemas de IA: los resultados son para preocuparse

La IA consiguió mantener un tiempo de respuesta inmediata de llamada, mientras que antes rondaba los dos minutos. Esto se debe a que el sistema inteligente puede llegar a responder hasta 200 chats en vivo de manera simultánea. Respecto al tiempo de resolución de problemas se redujo de de dos horas y trece minutos a tan solo un promedio de tres minutos con doce segundos por cada una de las acciones.

#5 flixter
#4 un script con una sola respuesta, tambien :troll:
4 K 44
xeldom #2 xeldom *
Es de la India -> fake, es imposible que una IA sea más barato que un call center de indúes :troll:
2 K 26
frg #4 frg
#2 Por ese lado sí, pero hasta un script con una lista de respuestas aleatorias da mejor servicio.
0 K 13
#10 molybdate
#2 Hindú se refiere a religión no a gentilicio. Y es con h, por cierto
0 K 7
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#10

si el país ahora se llama Barath ... ¿son los más barath-os? :troll:
0 K 14
#13 molybdate
#12 Lo que no son es indúes...
0 K 7
#15 diablos_maiq
#12 Yo que tú me andaría con ojo: de ahí salieron los Baratheon
0 K 10
#14 Setis
#2 ¿Sabes qué significa AI en la India? "Actually Indians".
0 K 7
alfema #7 alfema
Como si los humanos fuéramos muy eficaces, recuerdo una avería en mi fibra óptica, no tenía señal en el PTR óptico, llamo al SAT y va la tía y me dice que va a reiniciar el rúter y que compruebe si se restablece el servicio y yo le digo que cómo va a reiniciarlo si ni siquiera tiene acceso a él, pues se quedó tan pancha y que volviera a llamar, tuve que esperar 5 minutos porque el sistema tenía registrado el "reinicio" del rúter y que tenía que esperar.
1 K 21
#8 NanakiXIII
#7 El humano de estos servicios sigue un protocolo marcado en su pc hasta que se resuelve o tiene que dejarlo en espera para que lo resuelvan los técnicos. Es un trabajo perfectamente traducible a una IA... y además una no muy lista.
1 K 18
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#8

Los sistemas de soporte suelen tener varios niveles, el de entrada, cuando la cosa se complica se escala al segundo escalón (valga la redundancia) y si no al tercero. Seguramente el más bajo pueda ser sustituido, con la ventaja de la una IA puede verificar más cosas, siempre que los sistemas de supervisión los soporten, claro. Recuerdo en TEF había un sistema para verificar la fibra óptica, pero tenía un límite de operaciones concurrentes (habla de hace 15 años) esos sitemas deberían poder adminir más operaciones simultáneas.
0 K 14
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
" la IA no podría hacer frente a un hackeo orquestado por ciberdelincuentes"

De hackear estos sitemas dependerá que podamos comer
0 K 19
mosfet #3 mosfet
#1 Madremia, trabajo en un SAT y no se puede hacer todo en remoto pero si que tenemos un departamento grande de gente que justamente hace eso, dar telesoporte al ERP y perfectamente podría sustituirse por una IA.
2 K 32
#6 Sigo_intentandolo
#3 un % altísimo las llamadas a soporte TIC pueden automatizarse... otra cosa es que haya interés... eso te deja con una necesidad de nivel 1 ridícula...
2 K 39
gelatti #16 gelatti
Nos van a dejar sin trabajo a mucha gente, no sé para qué cojones quieren que tengamos hijos si no van a tener dinero para consumir ni les necesitan en sus empresas.
0 K 16

