Suumit Shah, empresario, despide al 90% de su plantilla y la sustituye por sistemas de IA: los resultados son para preocuparse

La IA consiguió mantener un tiempo de respuesta inmediata de llamada, mientras que antes rondaba los dos minutos. Esto se debe a que el sistema inteligente puede llegar a responder hasta 200 chats en vivo de manera simultánea. Respecto al tiempo de resolución de problemas se redujo de de dos horas y trece minutos a tan solo un promedio de tres minutos con doce segundos por cada una de las acciones.
Los sistemas de soporte suelen tener varios niveles, el de entrada, cuando la cosa se complica se escala al segundo escalón (valga la redundancia) y si no al tercero. Seguramente el más bajo pueda ser sustituido, con la ventaja de la una IA puede verificar más cosas, siempre que los sistemas de supervisión los soporten, claro. Recuerdo en TEF había un sistema para verificar la fibra óptica, pero tenía un límite de operaciones concurrentes (habla de hace 15 años) esos sitemas deberían poder adminir más operaciones simultáneas.
De hackear estos sitemas dependerá que podamos comer