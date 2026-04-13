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Por qué sustituir el petróleo con biocombustibles conduciría a una crisis alimentaria
Intentar sustituir el petróleo con biocombustibles de primera generación en medio de una crisis de fertilizantes conduciría a una crisis alimentaria de grandes dimensiones
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#1
tul
Lo saben perfectamente pero entre alimentar a los pobres y tener caldo para sus juguetitos caros adivinad que van a elegir
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#2
estemenda
*
Esto ya lo decía Fidel Castro hace veinte años y de hecho ya está pasando.
www.energias-renovables.com/bioenergia/fidel-castro-carga-contra-los-b
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#3
Sigo_intentandolo
#2
esa entrevista me abrió lo ojos...
como buen pipiolo me tragaba todos los publirepotajes... de hecho me hizo escuchar con lucha mayor atención los mensajes de los políticos de izquierdas en vez de quedarme en los titulares...
1
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www.energias-renovables.com/bioenergia/fidel-castro-carga-contra-los-b
como buen pipiolo me tragaba todos los publirepotajes... de hecho me hizo escuchar con lucha mayor atención los mensajes de los políticos de izquierdas en vez de quedarme en los titulares...