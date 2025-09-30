edición general
134 meneos
384 clics
Suspenden un acto de Cristina Fallarás en Valencia por las amenazas de Vox

Suspenden un acto de Cristina Fallarás en Valencia por las amenazas de Vox

Según se detalla en el documento, las agresiones han dejado de ser "únicamente digitales" para convertirse en una amenaza tangible en los espacios públicos donde estaban previstos los encuentros.

| etiquetas: amenazas , vox , cristina fallarás , señalamiento
50 84 1 K 490 actualidad
42 comentarios
50 84 1 K 490 actualidad
Comentarios destacados:            
#4 rekus
Ayer una ultraderechista se inventó que el presidente de Euskadi le amenazó con una consigna etarra y hoy se suspende un acto por amenazas de la ultraderecha.

Los extremos se tocan.
18 K 198
Ludovicio #12 Ludovicio
#4 Lo triste es que lo mismo te encuentras a alguno que diga eso mismo sin sarcasmo.
2 K 33
Syum #36 Syum *
#21 ponme un negativo por no tener a Cristina fallarás como un adalid de la objetividad y defensa de los verdaderos valores humanos.
Menudo ridículo eres para tener 13 años, pon negativo a todo el que no piense como tú y la vida será más feliz y tú tendrás más razón.
Escoger un bando y con el hasta la muerte, pensar es de idiotas, tener criterio es fascista
0 K 9
el_Tupac #33 el_Tupac
#4 excepto que lo de Euskadi era mentira, y esto es verdad.

Si no fuera por ese detalle, si, los extremos serían iguales.
0 K 12
#38 rekus
#33 O no lo has entendido, o eres de los que de verdad creen que los extremos se tocan. En cualquiera de los dos casos, no me compensa perder el tiempo contigo.

Saludos.
0 K 18
skaworld #2 skaworld
Suerte tienen estos rojos de que solo se pone en peligro su identidad física y nunca se tienen que enfrentar a la sinrazón de la cancelación.
10 K 128
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Pasamos de la KayetanoBorrika al terrorismo fascista.
8 K 92
chewy #17 chewy
#3 no descartes que haya sido errejon
0 K 10
Mltfrtk #9 Mltfrtk *
Los nazis tiene miedo de que unas mujeres se reúnan y hablen. Por eso actúan con violencia esos simios limitados.


Todo mi apoyo y ánimo a Cristina Fallarás.
4 K 71
Ratoncolorao #10 Ratoncolorao
¿Podemos llamarlos ya "camisas pardas"?
4 K 63
Elrosquasard #14 Elrosquasard
Curiosa dictadura bolivarianacomunista tenemos montada en este país, que hace que sea la ultraderecha quien silencie voces.
4 K 45
OCLuis #5 OCLuis
Y si haces algo para poner firme a esta gentuza o para meterla en el redil te acusarán de dictador. Como si lo estuviese viendo.
1 K 30
Supercinexin #13 Supercinexin
#5 Partidos como esos deberían estar prohibidos, por los motivos que figuran en la Ley de Partidos.

www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-12756

=============
CAPÍTULO III
De la disolución o suspensión judicial de los partidos políticos


Artículo 10. Disolución o suspensión judicial.
1. Además de por decisión de sus miembros, acordada por las causas y por los procedimientos previstos en sus estatutos, procederá la disolución de un partido político o, en su caso, su

…   » ver todo el comentario
8 K 100
#32 cybermouse
#5 Dictador comunista,ojo
0 K 7
#1 jorgeesc
Es que ya VOX no puede decir nada...
2 K 28
capitan__nemo #7 capitan__nemo
Las cartas amenazadoras del la voxeta.
0 K 19
PaulDurden #8 PaulDurden
Woke.
0 K 12
#22 Leon_Bocanegra *
Ay ay no censuremos a la derecha no sea que cuando entren ellos utilicen esas leyes contra nosotros. No expulsemos del congreso a los periodistas agitadores de derechas porque cuando entren la derecha censurara a los medios de izquierdas. No les quitemos las licencias de TV a la derecha porque cuando entren ellos aprovecharan esa ley para atacar a los medios de izquierdas.

A ver si nos vamos enterando, equidistantes, la derecha ya nos está censurando, nos está jodiendo, podemos jugar a su mismo juego o quedarnos mirando como nos censuran.
1 K 12
#26 Cntrl
#22 No son tontos han aprendido de cuando era a ellos a quienes se les amenazaba y tenían que suspender actos
1 K -1
#39 Leon_Bocanegra
#26 Lo siento, pero no doy validez a los argumentos de los propagandistas de derechas. Cancelado.
0 K 9
#24 atrompicones
Ojala la gente defendiera y atacara las ideas y no atacara y agrediera a las personas. La última sinrazón: la violencia.
0 K 10
Jonesy #27 Jonesy
Fallaràs=falsa bandera
0 K 10
#23 atrompicones
Los misóginos atacan de nuevo.
0 K 10
#6 uvi
Memeces, cosicas que se arreglan gritando "libertad" en cualquier mitin de derechas.
0 K 10
#20 solnegre *
Pues muy mal. Cancelar el acto es un error o peor todavía una expresión de miedo. En vez de cancelar, se hace un llamamiento a la gente para que acuda. Durante los últimos años del franquismo y tras la muerte de franco también se amenazaba, pero los actos se hacían. Lo dicho, muy mal, asi no van a ningún sitio. Si hubieran hecho lo mismo las sufragistas británicas, las mujeres no votarian.
0 K 9
davhcf #34 davhcf
El fascismo avanzando.
0 K 9
hazardum #40 hazardum
Supongo que esto era lo que quería y buscaba cuando publico el video contra los votantes de vox y contra los que se relacionan con ellos, tuviera razón o no en el video, si publicas un video de ese estilo cagandote en ellos, pues van a ir a por ti, así que entiendo que quería seguir en la cresta de la ola, ya que después de lo de los testimonios de mujeres y su libro, quizá ya no le daban bola.
0 K 7
Estronciobarioyradio #31 Estronciobarioyradio
Los putos nazis de mierda intentando amedrentar, apalizar y dar por culo. Y no pasa nada, como lo normal es que esta derecha sea así, pues pobrecitos, hay que dejarlos.
0 K 7
#28 Valeni
¿Y la policía? Si es cierta esta noticia, su deber es el de actuar para evitar que se suspenda un acto por coacción.
0 K 6
#25 Cntrl
Esto es un dejavu de cuando a quien le impedían realizar actos era al PP
0 K 6
Torrezzno #18 Torrezzno
No son tontos ni nada. Si esta mujer sola se ha cargado a media izquierda de malasaña
1 K 6
jo3l #16 jo3l
He leído que iban a suspender las fallas en Valencia y estaba llorando de la emoción...
0 K 6
tetepepe #19 tetepepe
#16 No caerá esa breva.
0 K 7
Syum #11 Syum *
Duelo de incapaces, mentirosos y manipuladores, vox VS fallarás
2 K 5
Natxelas_IV #29 Natxelas_IV *
Esa mujer es puro odio. Está amargadísima. Sospecho que porque es muy poco agraciada y tiene un odio visceral a los hombres que no ha podido tener. Es el patrón más habitual.
(Y bueno, ahora negativos o baneo y a bajarme el karma, que ya lo tengo demasiado alto y no me gusta. Me obliga a moderar mis opiniones para no perderlo..es un regalo envenenado.)  media
3 K 5
Estronciobarioyradio #35 Estronciobarioyradio
#29 No es odio decir que hay que cortar el contacto con la basura que promueve el odio. Tu entre ellos.

Porque claro, en tu mente de infante, si alguien dice algo así y es una mujer es porque es fea y está resentida porque "no ha podido tener" hombres. Risible la proyección incel que muestras.

En fin, eres un soplapollas más, felicidades.
1 K 13
Natxelas_IV #37 Natxelas_IV *
#35 Digo la misma tontería que dicen muchas mujeres sobre los hombres. Por cierto, reportado. :-*
1 K 18
Estronciobarioyradio #41 Estronciobarioyradio
#37 Que gentuza como tu, auténticas mierdas antropoides, me reporten es un honor.

Y un consejo, soplapollas, si oyes una tontería, no es obligatorio decir otra más grande. Que es que no puedes ser más obtuso.

Hale, a pasar buen día cagando odio, lol
0 K 7
SerVicius #42 SerVicius
#29 Ella está amargadísima, no como tú, que destilas buen royo y armonia por cada poro de tu, asumo, incomensurable belleza.
0 K 6
VotaAotros #15 VotaAotros
Me da a mí que el acto iba a tener poca afluencia y han hecho esto para hacerse notar un poquito y victimizarse como solo ellas saben...

Dicen que hay amenazas, no las muestran.
Dicen que hay intimidaciones, no las muestran.

Solamente tiran la piedra y esconden la mano en su comunicado.

Y sí, en Vox hay mucho energúmeno nazi de mierda, pero me da a mí que no ha sido por eso que han suspendido la ponencia, sino por el poco interés que suscitan esas charlas, por mucho que quieran hacer creer…   » ver todo el comentario
7 K -35
Estronciobarioyradio #30 Estronciobarioyradio
#15 Fallarás escribió en la columna que vox ha utilizado para azuzar el odio contra ella, que cortes el contacto con esos nazis de mierda a los que te refieres. Pero según tú, es "por pensar diferente" claro que piensan diferente, piensan ideas obscenas y anti-humanas y lo mínimo que una persona normal puede hacer es cortar el contacto con esa chusma. Pero por alguna razón a gente como tú, les jode que se diga algo tan normal.

Y las amenazas ya las ha mostrado, auténticas burradas…   » ver todo el comentario
1 K 10

menéame