Suspenden un acto de Cristina Fallarás en Valencia por las amenazas de Vox

Según se detalla en el documento, las agresiones han dejado de ser "únicamente digitales" para convertirse en una amenaza tangible en los espacios públicos donde estaban previstos los encuentros.
| etiquetas: amenazas , vox , cristina fallarás , señalamiento
Los extremos se tocan.
Menudo ridículo eres para tener 13 años, pon negativo a todo el que no piense como tú y la vida será más feliz y tú tendrás más razón.
Escoger un bando y con el hasta la muerte, pensar es de idiotas, tener criterio es fascista
Si no fuera por ese detalle, si, los extremos serían iguales.
Saludos.
Todo mi apoyo y ánimo a Cristina Fallarás.
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-12756
=============
CAPÍTULO III
De la disolución o suspensión judicial de los partidos políticos
Artículo 10. Disolución o suspensión judicial.
1. Además de por decisión de sus miembros, acordada por las causas y por los procedimientos previstos en sus estatutos, procederá la disolución de un partido político o, en su caso, su
… » ver todo el comentario
A ver si nos vamos enterando, equidistantes, la derecha ya nos está censurando, nos está jodiendo, podemos jugar a su mismo juego o quedarnos mirando como nos censuran.
(Y bueno, ahora negativos o baneo y a bajarme el karma, que ya lo tengo demasiado alto y no me gusta. Me obliga a moderar mis opiniones para no perderlo..es un regalo envenenado.)
Porque claro, en tu mente de infante, si alguien dice algo así y es una mujer es porque es fea y está resentida porque "no ha podido tener" hombres. Risible la proyección incel que muestras.
En fin, eres un soplapollas más, felicidades.
Y un consejo, soplapollas, si oyes una tontería, no es obligatorio decir otra más grande. Que es que no puedes ser más obtuso.
Hale, a pasar buen día cagando odio, lol
Dicen que hay amenazas, no las muestran.
Dicen que hay intimidaciones, no las muestran.
Solamente tiran la piedra y esconden la mano en su comunicado.
Y sí, en Vox hay mucho energúmeno nazi de mierda, pero me da a mí que no ha sido por eso que han suspendido la ponencia, sino por el poco interés que suscitan esas charlas, por mucho que quieran hacer creer… » ver todo el comentario
Y las amenazas ya las ha mostrado, auténticas burradas… » ver todo el comentario