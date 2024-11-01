edición general
10 meneos
75 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Surrealismo de la OTAN respecto a Rusia

Surrealismo de la OTAN respecto a Rusia

VII entrega de la serie "El cómo Occidente ha planeado destruir Rusia desde hace siglos". Historia y no propaganda. Desde 1990 ya circulaba en Europa una lista de las "diez formaciones estatales" que dividiría Rusia impulsada por la agenda antirrusa de EEUU, UE y la OTAN que conservan ese viejo sueño de destrozar -en principio- vía sanciones económicas u otros métodos a Rusia, degradarla, hacerla inviable como una federación de naciones autónomas, como eso ha sido inviable, el recurso de la guerra está siempre en la mesa.

| etiquetas: otan , rusia , guerra , geopolítica , europa
8 2 7 K 46 cultura
8 comentarios
8 2 7 K 46 cultura
Asimismov #2 Asimismov *
#_1 tú nunca has pensado bien ni tampoco has pensado.
Nadie en España ha seguido no sólo las noticias, sino la historia anterior a las noticias de detectives de guerra, no por lo que diga la propaganda si no por hechos consolidados y contrastados.
Lo de Yugoslavia fue un modelo adelantado a lo que quieren hacer a Rusia. La otra es que China está en condiciones de aguantarla, sostenerla y soportarla y eso hoy es determinante.
5 K 89
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
#2

Sale hasta de fondo en los libros de Kipling, en el siglo XIX.

es.wikipedia.org/wiki/El_Gran_Juego
2 K 46
Asimismov #6 Asimismov
#4 pues el juego ahora incluye a Irán, que son los dos istmos de Europa con el lejano Oriente, imprescindibles para agredir a China.
0 K 12
#7 tierramar *
Relacionado: www.meneame.net/m/actualidad/propaganda-antirrusa-preparacion-guerra-c La propaganda antirrusa y la preparación de la guerra contra Rusia , por Thierry Meyssan
Lo malo es que estas aspiraciones antiguas, desfasadas ya, freten al poder militar ruso y chino, y locas; nos pueden llevar al desastre. Es como si Occidente estuviera dirigido por locos suicidas
2 K 50
TonyStark #8 TonyStark
#_1 ultimamente las subnormalidades abundan con alegría por estos foros... hasta el punto que solo consigo que mi karma reste a negativo continuamente...
0 K 11
Find #3 Find
Historia y no propaganda
una federación de naciones autónomas
0 K 10
alcama #1 alcama *
Llevo años siguiendo este blog y me sorprende el cambio pro-ruso e , incluso, pro-sovietico, que ha tenido en los últimos tiempos. Me hace pensar mal
3 K -18
Mixtape96 #5 Mixtape96
#1 del artículo tienes algo que decir?
2 K 28

menéame