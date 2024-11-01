Surrealismo de la OTAN respecto a Rusia

VII entrega de la serie "El cómo Occidente ha planeado destruir Rusia desde hace siglos". Historia y no propaganda. Desde 1990 ya circulaba en Europa una lista de las "diez formaciones estatales" que dividiría Rusia impulsada por la agenda antirrusa de EEUU, UE y la OTAN que conservan ese viejo sueño de destrozar -en principio- vía sanciones económicas u otros métodos a Rusia, degradarla, hacerla inviable como una federación de naciones autónomas, como eso ha sido inviable, el recurso de la guerra está siempre en la mesa.
| etiquetas: otan , rusia , guerra , geopolítica , europa
Nadie en España ha seguido no sólo las noticias, sino la historia anterior a las noticias de detectives de guerra, no por lo que diga la propaganda si no por hechos consolidados y contrastados.
Lo de Yugoslavia fue un modelo adelantado a lo que quieren hacer a Rusia. La otra es que China está en condiciones de aguantarla, sostenerla y soportarla y eso hoy es determinante.
Sale hasta de fondo en los libros de Kipling, en el siglo XIX.
es.wikipedia.org/wiki/El_Gran_Juego
Lo malo es que estas aspiraciones antiguas, desfasadas ya, freten al poder militar ruso y chino, y locas; nos pueden llevar al desastre. Es como si Occidente estuviera dirigido por locos suicidas
