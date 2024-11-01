Surrealismo de la OTAN respecto a Rusia

VII entrega de la serie "El cómo Occidente ha planeado destruir Rusia desde hace siglos". Historia y no propaganda. Desde 1990 ya circulaba en Europa una lista de las "diez formaciones estatales" que dividiría Rusia impulsada por la agenda antirrusa de EEUU, UE y la OTAN que conservan ese viejo sueño de destrozar -en principio- vía sanciones económicas u otros métodos a Rusia, degradarla, hacerla inviable como una federación de naciones autónomas, como eso ha sido inviable, el recurso de la guerra está siempre en la mesa.