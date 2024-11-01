edición general
17 meneos
16 clics
El Supremo no facilitará a los medios la emisión en directo del juicio contra el fiscal general por el correo de la pareja de Ayuso

El Supremo no facilitará a los medios la emisión en directo del juicio contra el fiscal general por el correo de la pareja de Ayuso

El juicio contra el fiscal general por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso arrancará el próximo 3 de noviembre en el Tribunal Supremo y se extenderá durante seis jornadas hasta su final el día 13 de ese mes. Uno de los juicios más relevantes de la última década que, al menos a día de hoy, podrá ser seguido en directo y grabado por los medios de comunicación pero no emitido en directo, por ejemplo, por un canal de televisión o de YouTube. Una decisión diferente a la tomada en el juicio del procés...

| etiquetas: tribunal supremo , fiscal general , pareja de ayuso
14 3 0 K 125 actualidad
9 comentarios
14 3 0 K 125 actualidad
oceanon3d #2 oceanon3d *
Seis jornadas para un juicio por una filtración de mierda sobre un chorizo de tres al cuarto.

Pero lo entiendo, es la filtración desde entorno judicial numero 132.456 de la democracia ... pero la primara en que la denuncia de la misma no se desestima y archiva.

Casualidad. :-D
6 K 82
#5 osids
#2 La velocidad de este juicio es para compararlo con cualquiera de corrupción y digo cualquiera eh, me da igual los eres o la gurtel o la kitchen
0 K 10
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#2 Y mientras el verdadero delincuente confeso en la calle y con la UCO reteniendo pruebas mas de 110 dias, que le pidió la jueza
1 K 29
Laro__ #4 Laro__
Depende. Si lo hallan culpable estoy seguro de que lo veremos a todas horas y en todos los medios.
0 K 20
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Si los juecezuelos siguen con este circo es porque les gusta hacer el payaso.
0 K 13
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#3 Pero son payasos muy bien pagados a costa de todos nosotros, para que luego nos tomen por lo que somos idiotas
0 K 18
camvalf #9 camvalf
No quieren que el bochorno de las mentiras del PP sea retransmitido por TV que ahora no pueden manipular el medio para que solo se vea lo que les indiquen desde la calle Génova.
0 K 11
Andreham #6 Andreham *
Pues sí que se toman medidas de seguridad y privacidad para el juicio de un ciudadano anónimo.

Me pregunto si para el juicio a la mujer del perro o al fiscal le van a poner una cabina de retransmisión a Vito Quiles o algún otro envenenador profesional.
0 K 7
alcama #1 alcama
Se deberían llevar el juicio a Miami
2 K -3

menéame