El Supremo no facilitará a los medios la emisión en directo del juicio contra el fiscal general por el correo de la pareja de Ayuso

El juicio contra el fiscal general por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso arrancará el próximo 3 de noviembre en el Tribunal Supremo y se extenderá durante seis jornadas hasta su final el día 13 de ese mes. Uno de los juicios más relevantes de la última década que, al menos a día de hoy, podrá ser seguido en directo y grabado por los medios de comunicación pero no emitido en directo, por ejemplo, por un canal de televisión o de YouTube. Una decisión diferente a la tomada en el juicio del procés...