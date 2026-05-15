El Supremo deja sin efecto la decisión del Ayuntamiento de Madrid de declarar inviables 232 proyectos de los presupuestos participativos

El Ayuntamiento de Madrid declaró en 2020 la “inviabilidad sobrevenida” de 232 proyectos aprobados dentro de los presupuestos participativos durante el mandato de Manuela Carmena (Ahora Madrid). La lista, que abarcaba casi el 25% de los aprobados por los vecinos y avalados por los técnicos municipales entre 2016 y 2019, incluía desde la creación de ludotecas y carriles bici a la rehabilitación de plazas públicas o la instalación de semáforos. Seis años después, el Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la decisión del Gobierno de J.L.M. Almeida