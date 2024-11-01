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Una superviviente de Epstein que votó a Trump afirma que ahora teme que «no vayamos a obtener justicia» (ENG)

Una superviviente de Epstein que votó a Trump afirma que ahora teme que «no vayamos a obtener justicia» (ENG)

Tras votar por Donald Trump en 2024 con la esperanza de que aportara transparencia al caso de Jeffrey Epstein, Jena Lisa Jones, una de las víctimas de Epstein, declaró en una entrevista esta semana que ahora teme que «no se haga justicia en todo este asunto».

| etiquetas: superviviente , epstein , voto , trump , temor , sin , justicia
6 1 0 K 88 actualidad
7 comentarios
6 1 0 K 88 actualidad
mmlv #2 mmlv
Judíos que votaron a Hitler temen ser gaseados en campo de concentración
3 K 56
Format_C #3 Format_C
Un caso de victima sin cara votando a su leopardo comecaras.
1 K 24
#4 egae
A ver, sin que sirva de precedente, los demócratas no iban a hacer justicia con esta mierda tampoco. No nos engañemos
1 K 16
#5 solojavi
#4 Seguro que muchos demócratas visitaban la isla, pero la cabeza de partido era una mujer. Trump, el cabeza de partido republicano era un gran amigo de Epstein. No sé cómo se le pudo pasar por la cabeza que con Trump la justicia iba a funcionar mejor que con la señora demócrata que no guardaba relacion con Epstein.
1 K 20
#7 egae
#5 pues porque Epstein se mata en 2019 y después de eso hubo 4 años de Biden, en los que pudieron sacar la mierda que ha salido ahora y no lo hicieron. Que la mujer esta pudiera pensar que con los demócratas no se iba a solucionar nada pues no la culpo en su desesperación.
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DDJ #6 DDJ *
No soy un apóstata de Trump como para recordar desde cuando aparecieron las primeras sospechas bien fundadas de que su relación con Epstein era de amistad. Pero es que las campañas de Trump y de MAGA se basaron en varias cosas que no ha cumplido en absoluto, la primera era publicar los papeles de Epstein y la otra era centrarse en la política interior y pasar de guerras.

No ha cumplido ninguna de las dos y tanto las víctimas de Epstein como los MAGA en general están muy enfadados con el actual mandato de Trump.

Otra cosa es lo de los no nacionalizados que votaron a Trump por su promesa de echar a los extranjeros xD esos sí, que se jodan xD
0 K 11
#1 cocococo
A disfrutar de lo votado y lo abstenido.
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menéame