Una superviviente de Epstein que votó a Trump afirma que ahora teme que «no vayamos a obtener justicia» (ENG)

Tras votar por Donald Trump en 2024 con la esperanza de que aportara transparencia al caso de Jeffrey Epstein, Jena Lisa Jones, una de las víctimas de Epstein, declaró en una entrevista esta semana que ahora teme que «no se haga justicia en todo este asunto».
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No ha cumplido ninguna de las dos y tanto las víctimas de Epstein como los MAGA en general están muy enfadados con el actual mandato de Trump.
Otra cosa es lo de los no nacionalizados que votaron a Trump por su promesa de echar a los extranjeros esos sí, que se jodan