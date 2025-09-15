edición general
Superinteligencia según Zuck, ¿otro metaverso?

Es sabido que al fundador de Facebook y Meta no le asustan las cifras ni tampoco retrocede ante las expectativas. De ambas va bien servido en su carrera desbocada por a) contratar especialistas en inteligencia artificial, b) adquirir participaciones en startups del ramo y c) incrementar las inversiones en centros de datos. De esta triple estrategia, que parece diseñada a trompicones, emerge la creación del Meta Superintelligence Labs, unidad concebida para concentrar todos los desarrollos de tecnología y productos de la compañía relacionados co

BARCEL0NÍ
Mi humilde opinión es que hay una enorme burbuja alrededor de la IA; Meta por ejemplo va quemando dinero de los accionistas en CAPEX para ir comprando GPUs y construyendo centros de datos, mientras amortiza a mas años ese CAPEX para que las cuentas de resultados queden majas, mientras la realidad se pone mas y mas negra.

EL dia que los accionistas vean que todo el hype alrededor de la IA no se monetiza ni al 10% de lo prometido reiremos.
