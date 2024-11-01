La "superautopista" marina que los carteles sudamericanos usan para enviar droga a Reino Unido y Europa a través de Irlanda

El mensaje de texto provenía de Dubái con un emoji de Papá Noel. "Bien, chicos. No hace falta suerte. De verdad, esto no podría ser más sencillo. Relájense y pronto terminará". El recado iba dirigido a un pescador ucraniano y a un hombre desempleado de Teesside (localidad al noreste de Inglaterra) que navegaban hacia el centro del Mar de Irlanda para recoger cocaína de un carguero que pasaba por allí, el MV Matthew. Resultó que necesitaban mucha suerte y que nada era sencillo.