Sumar Galicia tacha a Abascal de "terrorista" por instar a hundir el Open Arms y reclama su acta de diputado

Movemento Sumar Galicia ha tachado al presidente de Vox, Santiago Abascal, de "terrorista" por sus declaraciones en las que instaba a hundir el barco de rescate humanitario Open Arms y han reclamado su acta de diputado. En un comunicado, alertan de la "extrema gravedad" de estas aseveraciones, que la formación considera que podrían ser constitutivas de un delito de incitación al terrorismo y de uno de incitación al odio.

manuelpepito #1 manuelpepito
Abascal es una mierda con patas, y es de la mierda más floja que ha pasado por el Congreso, ese no renuncia al acta en ningún caso.
io1976 #3 io1976
Si ya le tenían asco de antes los fachas al Open Arms, solo tuvieron que ir a "molestar" a los genocidas mataniños robacabras israelíes para que estos miserables pidan hundirlo.
ELON.2028 #2 ELON.2028 *
Lo de "hundir" queda mal, y es fácil de tergiversar. Con "enviar al desguace" habría bastado.

Entre tanto politequeo y controversia semántica la verdad es que mucha gente sigue muriendo por las mafias y sus complices "humanitario$".
#4 Leon_Bocanegra
#2 como intento de blanqueo a Abascal , tú comentario ha quedado un poco flojo. Bueno, por no crear controversia semántica digamos que tú comentario es una puta mierda
