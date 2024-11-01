Sumar Galicia tacha a Abascal de "terrorista" por instar a hundir el Open Arms y reclama su acta de diputado

Movemento Sumar Galicia ha tachado al presidente de Vox, Santiago Abascal, de "terrorista" por sus declaraciones en las que instaba a hundir el barco de rescate humanitario Open Arms y han reclamado su acta de diputado. En un comunicado, alertan de la "extrema gravedad" de estas aseveraciones, que la formación considera que podrían ser constitutivas de un delito de incitación al terrorismo y de uno de incitación al odio.