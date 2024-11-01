edición general
10 meneos
35 clics
¿Por qué se suicidan los hombres? | Rompe el silencio 2025

¿Por qué se suicidan los hombres? | Rompe el silencio 2025

¿Por qué los hombres se suicidan con más frecuencia que las mujeres? Los sistemas de salud no están diseñados para las necesidades masculinas Los servicios de salud mental no abordan adecuadamente la forma en que la depresión y otras afecciones se manifiestan de forma diferente en los hombres. Las mujeres suelen expresar tristeza, pero los hombres tienden a mostrar irritabilidad, agresividad o abuso de sustancias, síntomas que los criterios de diagnóstico estándar podrían pasar por alto. Cuando los hombres piden ayuda, los profesionales de la

| etiquetas: suicidio masculino , depresión masculina
9 1 1 K 94 actualidad
14 comentarios
9 1 1 K 94 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 tierramar
Los hombres se suicidan con una frecuencia 3,54 veces mayor que las mujeres. Los hombres blancos representaron casi el 70% de las muertes por suicidio en 2017.
2 K 48
elGude #7 elGude
#1 porque hay una educación antigua en la que si un hombre llora, es menos hombre, si un hombre va a un psicologo es menos hombre.

Hay un discurso de que para superar la ansiedad, solo hay que ir al gym y hablar tus sentimientos es da gays o de que la ansiedad no existe y que solo es porque eres débil de carácter, porque eres un beta.
1 K 20
#11 Alcalino *
#7 No hay ningún discurso ni educación antigua.

Sencillamente el sexo masculino es el sexo desechable, si vales vales, y si no vales... como hombre te vas abajo del todo en la jerarquia social. Y de ahí al suicidio hay dos pasos.
3 K 40
elGude #12 elGude
#11 ¿Ves? Ese discurso que crees que es verdad es el problema
1 K 20
#13 Alcalino
#12 repito, no es un discurso, es como funciona la naturaleza para todas las especies animales.

Las hembras se encargan de gestar y los machos de matarse entre ellos para proveer de los mejores genes posibles.

En el ser humano lo hemos endulzado un montón, pero muy en el fondo, es lo que sigue funcionando.

Y digo mas: debe seguir siendo así porque es lo que permite que el ser humano, como especie, siga mejorando su genética.
0 K 10
#14 Toponotomalasuerte
#7 has descrito parte del problema, que son las sectas que fomentan ese discurso.
0 K 10
Lutin #6 Lutin
Antes de suicidarse los hombres deberíamos pensar en llevar os por delante a los valientes hijos de puta que desde la política y el poder han causado tanto daño, sólo digo eso.
2 K 28
#8 Pitchford
Sin perjuicio de que políticas discriminatorias respecto de los hombres sean un factor más, creo que la principal razón es que los hombres son más valientes y/o más violentos y cuando deciden suicidarse recurren en general a métodos más drásticos y resolutivos que las mujeres, que en general recurren a las píldoras y no tienen tanta tasa de éxito.  media
1 K 25
Kantinero #2 Kantinero
La cosa es que ya no les podemos preguntar
1 K 24
Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
#2 el problema es que cuando están vivos y cuentan sus problemas muchas veces no es que no les escuche, que ya las poco, es que muchas se les ridiculiza.
6 K 78
#10 mcfgdbbn3 *
#2: Los que no creáis en el más allá ignorad este mensaje.

Se pueden organizar sesiones de #Guija a ver si se consigue algo. :-/
0 K 12
#4 tierramar
En las crisis laborales que el PPSOE provoco destruyendo el tejido industrial de España, muchos hombres entraron en depresión: con más de 50 años se encontraron sin trabajo, sin poder mantener a sus familia. Entraron en depresión masculina, pero como los politicuchos de turno necesitaban promoción, se apuntaron a la violencia de genero, con lo cuál, muchos hombres, en realidad, deprimidos con sintomas masculinos; fueron acusado de maltratadores. Y tratados como tales, lo cuál fue y es la puntllla. Tenían que haber sido diagnosticados y tratados como depresiones. Este drama es una de las consecuencias, de sustituir conocimientos por ideologías
2 K 16
Gry #9 Gry *
#4 Antes de que existieran PP y PSOE ya se suicidaban más hombres que mujeres y es consistente en todos los países del mundo.

Por ejemplo: datosmacro.expansion.com/demografia/mortalidad/causas-muerte/suicidio?
0 K 14

menéame