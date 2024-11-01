¿Por qué se suicidan los hombres? | Rompe el silencio 2025

¿Por qué los hombres se suicidan con más frecuencia que las mujeres? Los sistemas de salud no están diseñados para las necesidades masculinas Los servicios de salud mental no abordan adecuadamente la forma en que la depresión y otras afecciones se manifiestan de forma diferente en los hombres. Las mujeres suelen expresar tristeza, pero los hombres tienden a mostrar irritabilidad, agresividad o abuso de sustancias, síntomas que los criterios de diagnóstico estándar podrían pasar por alto. Cuando los hombres piden ayuda, los profesionales de la
Hay un discurso de que para superar la ansiedad, solo hay que ir al gym y hablar tus sentimientos es da gays o de que la ansiedad no existe y que solo es porque eres débil de carácter, porque eres un beta.
Sencillamente el sexo masculino es el sexo desechable, si vales vales, y si no vales... como hombre te vas abajo del todo en la jerarquia social. Y de ahí al suicidio hay dos pasos.
Las hembras se encargan de gestar y los machos de matarse entre ellos para proveer de los mejores genes posibles.
En el ser humano lo hemos endulzado un montón, pero muy en el fondo, es lo que sigue funcionando.
Y digo mas: debe seguir siendo así porque es lo que permite que el ser humano, como especie, siga mejorando su genética.
