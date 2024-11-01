¿Por qué se suicidan los hombres? | Rompe el silencio 2025

¿Por qué los hombres se suicidan con más frecuencia que las mujeres? Los sistemas de salud no están diseñados para las necesidades masculinas Los servicios de salud mental no abordan adecuadamente la forma en que la depresión y otras afecciones se manifiestan de forma diferente en los hombres. Las mujeres suelen expresar tristeza, pero los hombres tienden a mostrar irritabilidad, agresividad o abuso de sustancias, síntomas que los criterios de diagnóstico estándar podrían pasar por alto. Cuando los hombres piden ayuda, los profesionales de la