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Sudamérica hace 200 años: el mapa creado por un cartógrafo británico que revela fronteras inexistentes hoy

Sudamérica hace 200 años: el mapa creado por un cartógrafo británico que revela fronteras inexistentes hoy

En 1818, un cartógrafo escocés llamado John Pinkerton (1758-1826) publicó uno de los mapas más detallados y actualizados de Sudamérica de su tiempo. Este mapa formó parte de la edición americana de su obra principal, Modern Atlas, editada por Thomas Dobson & Co. en Filadelfia. Combina una notable precisión para la época con los límites del conocimiento europeo, mostrando ríos a veces especulativos, misiones jesuíticas, grupos indígenas, volcanes andinos, pantanos y ciudades.

| etiquetas: geografía , historia , mapas
9 2 0 K 93 cultura
1 comentarios
9 2 0 K 93 cultura
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Básicamente era España. Había desarrollo científico y social, y unos criollos que imitaron a USA vieron la posibilidad de tener su país privado. Todos esos países estarían mucho mejor formando parte de la misma organización política. Europa, que tiene muchos idiomas, lo ha entendido, pero ellos no, ¿porqué? Por la codicia de sus oligarcas a los que aman, porque aún piensan que ser rico en América es un estátus inferior.

Hablo todas las lenguas ibéricas salvo el Vaskera. Sé que va a ser muy jodido unir la ibericidad, pero creo que merece la pena el esfuerzo, porque sabemos darle sentido a una vida humana. Y en eso no nos gana nadie.
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menéame