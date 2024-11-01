Sudamérica hace 200 años: el mapa creado por un cartógrafo británico que revela fronteras inexistentes hoy

En 1818, un cartógrafo escocés llamado John Pinkerton (1758-1826) publicó uno de los mapas más detallados y actualizados de Sudamérica de su tiempo. Este mapa formó parte de la edición americana de su obra principal, Modern Atlas, editada por Thomas Dobson & Co. en Filadelfia. Combina una notable precisión para la época con los límites del conocimiento europeo, mostrando ríos a veces especulativos, misiones jesuíticas, grupos indígenas, volcanes andinos, pantanos y ciudades.
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Hablo todas las lenguas ibéricas salvo el Vaskera. Sé que va a ser muy jodido unir la ibericidad, pero creo que merece la pena el esfuerzo, porque sabemos darle sentido a una vida humana. Y en eso no nos gana nadie.