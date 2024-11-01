¿Qué sucede cuando un idiota de mal carácter y distraído dirige un imperio? [Ing]

Una de las pocas cosas para las que tenía talento el káiser Guillermo II, que gobernó Alemania entre 1888 y 1918, era provocar indignación. Una de sus especialidades era insultar a otros monarcas. Llamó «el enano» al diminuto rey Víctor Manuel III de Italia delante del propio séquito del rey. Llamaba al príncipe (más tarde zar) Fernando de Bulgaria «Fernando naso», por su nariz aguileña, y difundía rumores de que era hermafrodita. Como Guillermo era muy indiscreto, la gente siempre sabía lo que decía a sus espaldas. Fernando se vengó.
El parto fue difícil, y como consecuencia de ello el bebé nació con una deformidad en el brazo izquierdo, que los médicos de la corte berlinesa intentaron corregir en vano. Esta deformación consistía en una hipertrofia relativamente leve aunque visible. Guillermo la ocultaría celosamente durante toda su vida bajo uniformes militares y poses estudiadas de antemano, como se puede observar en varias fotografías de la época.
es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_II_de_Alemania
De tu propio enlace:
el exemperador rechazaba las posturas ideológicas del nazismo, que consideraba muy izquierdistas, sin mostrarse sorprendido por los logros del Partido Nacionalsocialista, e incluso distanciándose de su hijo el príncipe Augusto Guillermo (simpatizante convencido del movimiento).
Cosa de familia (el Kaiser, el Rey de los Pérfidos y el Zar eran primos)
De hecho, Jorge V y Nicolás II se parecían un huevo.