¿Qué sucede cuando un idiota de mal carácter y distraído dirige un imperio? [Ing]

Una de las pocas cosas para las que tenía talento el káiser Guillermo II, que gobernó Alemania entre 1888 y 1918, era provocar indignación. Una de sus especialidades era insultar a otros monarcas. Llamó «el enano» al diminuto rey Víctor Manuel III de Italia delante del propio séquito del rey. Llamaba al príncipe (más tarde zar) Fernando de Bulgaria «Fernando naso», por su nariz aguileña, y difundía rumores de que era hermafrodita. Como Guillermo era muy indiscreto, la gente siempre sabía lo que decía a sus espaldas. Fernando se vengó.