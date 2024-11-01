edición general
11 meneos
108 clics
¿Qué sucede cuando un idiota de mal carácter y distraído dirige un imperio? [Ing]

¿Qué sucede cuando un idiota de mal carácter y distraído dirige un imperio? [Ing]

Una de las pocas cosas para las que tenía talento el káiser Guillermo II, que gobernó Alemania entre 1888 y 1918, era provocar indignación. Una de sus especialidades era insultar a otros monarcas. Llamó «el enano» al diminuto rey Víctor Manuel III de Italia delante del propio séquito del rey. Llamaba al príncipe (más tarde zar) Fernando de Bulgaria «Fernando naso», por su nariz aguileña, y difundía rumores de que era hermafrodita. Como Guillermo era muy indiscreto, la gente siempre sabía lo que decía a sus espaldas. Fernando se vengó.

| etiquetas: historia , imperios , guillermo ii
8 3 0 K 127 Historia
7 comentarios
8 3 0 K 127 Historia
Amperobonus #1 Amperobonus
Que lo ponen de presidente de los EEUU

Siguiente pregunta
1 K 17
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
¿Que te que quema Roma?
0 K 12
Lord_Cromwell #4 Lord_Cromwell
#3 Y tanto, que nació el Káiser con una deformidad en el brazo

El parto fue difícil, y como consecuencia de ello el bebé nació con una deformidad en el brazo izquierdo, que los médicos de la corte berlinesa intentaron corregir en vano. Esta deformación consistía en una hipertrofia relativamente leve aunque visible. Guillermo la ocultaría celosamente durante toda su vida bajo uniformes militares y poses estudiadas de antemano, como se puede observar en varias fotografías de la época.

es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_II_de_Alemania
0 K 20
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

De tu propio enlace:

el exemperador rechazaba las posturas ideológicas del nazismo, que consideraba muy izquierdistas, sin mostrarse sorprendido por los logros del Partido Nacionalsocialista, e incluso distanciándose de su hijo el príncipe Augusto Guillermo (simpatizante convencido del movimiento).

xD xD xD
0 K 18
Malinke #7 Malinke
Te invada Irak, hable en texano fumando un puro y se crea algo por poner los pies encima de la mesa cuando te han usado, por, ejemplo.
0 K 11
maspipinobreve #2 maspipinobreve
Los hijoputas montaron la WWI, que graciositos, podían haberse reventado sus respectivos malolientes.
0 K 5
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

Cosa de familia (el Kaiser, el Rey de los Pérfidos y el Zar eran primos)

De hecho, Jorge V y Nicolás II se parecían un huevo.  media
0 K 18

menéame