Stephen King, duramente criticado por una afirmación falsa sobre Charlie Kirk tras su muerte [ENG]

Stephen King, duramente criticado por una afirmación falsa sobre Charlie Kirk tras su muerte [ENG]

Stephen King enfrentó una oleada de indignación por afirmar que Charlie Kirk apoyaba la lapidación de homosexuales. Borró la publicación, pidió disculpas y más tarde comparó el asesinato de Kirk con el de JFK. Stephen King, el autor de Misery, recibió fuertes críticas tras sus comentarios sobre Charlie Kirk, quien fue asesinado recientemente. Los críticos calificaron a King de “un mentiroso horrible, malvado y retorcido”.

Grahml
Aquí mensajes con sus disculpas públicas por caer en las falsedades difundidas:

x.com/StephenKing/status/1966484038648021264

x.com/StephenKing/status/1966475266626126062

Nadie es inmune a los bulos.

La diferencia está en aceptar que hemos sido víctimas de ellos asumir ese error/humillación y evitar caer otra vez.
Ratoncolorao
#1 Lo de la lapidación no sé yo si llega a ser un bulo. Usa un versículo de la Biblia y dice que se debe apedrear a los gays hasta matarlos. Es cierto que no es una frase suya, pero vaya, que la usa en el debate y la da por buena.
Torrezzno
Me sorprende que gente inteligente siga usando las redes sociales.
