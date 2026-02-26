Stellantis considera utilizar la tecnología de Leapmotor en sus marcas europeas

Stellantis estudia ampliar su alianza con la china Leapmotor para incorporar su tecnología de baterías y sistemas de propulsión eléctrica en modelos europeos. Las conversaciones están en fase inicial y deben superar retos como la protección de datos y la normativa estadounidense que prohibirá desde 2027 vehículos conectados con tecnología china o rusa. Aun así, ambas partes aspiran a cerrar un acuerdo antes de fin de año, lo que permitiría a Stellantis acceder a soluciones avanzadas para acelerar su estrategia eléctrica