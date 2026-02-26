edición general
7 meneos
13 clics
Stellantis considera utilizar la tecnología de Leapmotor en sus marcas europeas

Stellantis considera utilizar la tecnología de Leapmotor en sus marcas europeas

Stellantis estudia ampliar su alianza con la china Leapmotor para incorporar su tecnología de baterías y sistemas de propulsión eléctrica en modelos europeos. Las conversaciones están en fase inicial y deben superar retos como la protección de datos y la normativa estadounidense que prohibirá desde 2027 vehículos conectados con tecnología china o rusa. Aun así, ambas partes aspiran a cerrar un acuerdo antes de fin de año, lo que permitiría a Stellantis acceder a soluciones avanzadas para acelerar su estrategia eléctrica

| etiquetas: stellantis , leapmotor , tecnologia china
6 1 0 K 91 actualidad
6 comentarios
6 1 0 K 91 actualidad
Priorat #4 Priorat
O sea, deja de invertir en el futuro, los eléctricos y a cambio, como los necesita, se lo compra a los chinos. Excelente plan de Nokiaización.
1 K 32
sotillo #6 sotillo
#4 Son ratas, van a vender todo y a todos con tal de salvar su culo, parece mentira que la gente no quiera darse cuenta
0 K 10
#1 tropezon
Han visto que no tienen cojones de hacer un puñetero coche bien y se han rendido a la evidencia
0 K 19
sotillo #5 sotillo
#1 Han visto llegar el tsunami chino y quieren subirse a un sitio donde no se ahoguen
0 K 10
gelatti #2 gelatti
Lo siento por los millones de trabajadores en Europa.que perderán su trabajo.
0 K 10
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#2 Así dejamos de subvencionar a estos chupópteros
1 K 22

menéame