Startup estadounidense usa drones para lanzar “huevos de dragón” y realizar quemas controladas para frenar el avance de megaincendios forestales

Aumento de temperaturas, sequías prolongadas y acumulación de material combustible en bosques han creado el escenario perfecto para que un rayo o chispa se conviertan en megaincendios imposibles de controlar. Drone Amplified desarrolla drones que lanzan bolas inflamables (Dragon Eggs) para iniciar fuegos controlados. Cada “huevo” contiene permanganato de potasio y se activa químicamente con etilenglicol, generando una combustión contenida en 30–45 s. Su sistema IGNIS lanza hasta 450 cápsulas reduciendo la intensidad de incendios en más de 60 %.