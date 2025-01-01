edición general
Startup estadounidense usa drones para lanzar “huevos de dragón” y realizar quemas controladas para frenar el avance de megaincendios forestales

Aumento de temperaturas, sequías prolongadas y acumulación de material combustible en bosques han creado el escenario perfecto para que un rayo o chispa se conviertan en megaincendios imposibles de controlar. Drone Amplified desarrolla drones que lanzan bolas inflamables (Dragon Eggs) para iniciar fuegos controlados. Cada “huevo” contiene permanganato de potasio y se activa químicamente con etilenglicol, generando una combustión contenida en 30–45 s. Su sistema IGNIS lanza hasta 450 cápsulas reduciendo la intensidad de incendios en más de 60 %.

#1 sorecer
Mmmm. Creo que no es nada nuevo. Hace muchos años que ya salía eso hecho con una pequeña lanzadera que se ponia en la trasera del pickup. Y yo algo de esto lo leí como hace 5 años o así...
#2 Albarkas
El colectivo de dragones pide que dejen sus huevos tranquilos
