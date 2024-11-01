Sri Lanka declara los miércoles como día libre mientras otros países asiáticos intentan ahorrar combustible de diversas formas [eng]

Sri Lanka ha declarado todos los miércoles día festivo para las instituciones públicas con el fin de ahorrar combustible, mientras la nación insular se enfrenta a una posible escasez a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. En Tailandia, por ejemplo, el gobierno insta a la población a cambiar los trajes por camisetas de manga corta para reducir la dependencia del aire acondicionado, mientras que en Myanmar, los vehículos privados solo pueden circular en días alternos según el número de su matrícula. En Filipinas, han ordenado...