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Sri Lanka declara los miércoles como día libre mientras otros países asiáticos intentan ahorrar combustible de diversas formas [eng]

Sri Lanka declara los miércoles como día libre mientras otros países asiáticos intentan ahorrar combustible de diversas formas [eng]

Sri Lanka ha declarado todos los miércoles día festivo para las instituciones públicas con el fin de ahorrar combustible, mientras la nación insular se enfrenta a una posible escasez a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. En Tailandia, por ejemplo, el gobierno insta a la población a cambiar los trajes por camisetas de manga corta para reducir la dependencia del aire acondicionado, mientras que en Myanmar, los vehículos privados solo pueden circular en días alternos según el número de su matrícula. En Filipinas, han ordenado...

| etiquetas: geopolítica , guerra , economía , petróleo , industria
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7 comentarios
11 1 0 K 151 actualidad
txillo #1 txillo
Netanyahu muerto y los miércoles festivos. No estaría mal. Por ver algo positivo a toda esta mierda.
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MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#1 Ya puestos, mejor unir el festivo al fin de semana: trabajar jueves y viernes o lunes y martes. No me importaría que quedase a elección de la empresa. :->
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#2 Leclercia_adecarboxylata
Pues la verdad es que sería bastante llevadero trabajar lunes-martes, jueves-viernes. Nunca lo había pensado.
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eltxoa #4 eltxoa
#2 El jueves sería un segundo lunes.


Aunque a mí los lunes ni fu ni fa
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alehopio #3 alehopio
#0 Además :

Sri Lanka: Va a implementar un sistema de National Fuel Pass (código QR) para racionar las compras semanales de gasolina y diésel por tipo de vehículo.

En Tailandia, por ejemplo, el gobierno insta a la población a cambiar los trajes por camisetas de manga corta para reducir la dependencia del aire acondicionado, mientras que en Myanmar, los vehículos privados solo pueden circular en días alternos según su número de matrícula.

Bangladés ha adelantado las vacaciones de Ramadán en…   » ver todo el comentario
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
Menuda tontería .... Lo que hay que hacer es festivos los martes y así podemos hacer puente. :roll:
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eltxoa #5 eltxoa
Este país lleva con problemas de combustible y cortes eléctricos desde hace ya algún tiempo.
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menéame