Spotify lanza un mecanismo para diferenciar a los artistas humanos de los creados con IA

La plataforma de streaming Spotify anunció este jueves que, en las próximas semanas, comenzará a añadir insignias de verificación a los perfiles de los artistas humanos para distinguirlos de los creados con Inteligencia Artificial.

| etiquetas: spotify , ia , insignias de verificación , autenticidad , confianza
GaiusLupus #2 GaiusLupus
Para conseguir este reconocimiento, el artista debe tener actividad y participación constante con sus oyentes a lo largo del tiempo, cumplir las políticas de la plataforma y contar con señales que indiquen que el perfil representa a un artista real, como fechas de conciertos, productos de merchandising y sus cuentas de redes sociales vinculadas.

Osea que si no tengo merchandise y no doy conciertos no me dan la verificación? No se yo cómo se va a articular eso.

Hay millones de personas que crean su música, las distribuidoras suben a todas las plataformas y no siempre hay ánimo de lucro o dedicación exclusiva como artista.

A mí esto me genera más dudas que certezas.
SeñorMarron #3 SeñorMarron
#2 Otra vuelta de tuerca para apretar a los artistas y bandas pequeñas. Las compañías discográficas cambian de forma pero no en el fondo
tul #5 tul
#2 toda esa actividad se puede simular con ia
GaiusLupus #6 GaiusLupus
#5 también lo he pensado
karakol #4 karakol
El día que inventen un mecanismo para detectar el autotune tienen que cerrar la empresa.
GaiusLupus #7 GaiusLupus
#4 no, simplemente sólo habría música anterior al 96-97
sorrillo #8 sorrillo
Van a usar IA para hacer las verificaciones :troll:
