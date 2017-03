Soy una investigadora del Ártico. Donald Trump está eliminando mis citas

El primer indicio de la pérdida de datos se produjo el 21 de Enero como resultado de la caída de 21 enlaces web. El Plan Nacional de EEUU para el Ártico (US National Strategy for the Artic), el Plan de Implementación para la Estrategia (Implemetation Plan for the Stategy) y los informes sobre nuestro progreso desaparecieron en cuestión de minutos.