edición general
1 meneos
44 clics

“¡Soy estadounidense!”: Dramático momento en que un civil en Kuwait casi ataca a un piloto de EEUU recién derribado tras confundirlo con iraní

Un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos vivió minutos de extrema tensión en Kuwait luego de eyectarse de un F-15. Un civil lo amenazó con un tubo.

| etiquetas: kuwait , irán , eeuu , f15 , derribado
1 0 0 K 20 actualidad
4 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
#2 txepel
-¡Soy inocente! ¡Soy americano!
-¡Decídese!
1 K 21
LaLaLari #4 LaLaLari
#2 George Stobbart
0 K 7
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Cuando le pasen la factura del taller no se va reír tanto  media
0 K 8
#3 Sammy_Jankis
"Soy ciudadano norteamericano!" En las pelis funciona
0 K 7

menéame